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Taşla banka şubesinin cam kapısını kırıp kaçtı

Eskişehir'de henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, özel banka şubesinin cam kapısını taşla kırdıktan sonra kaçtı.

13 Mart 2019 Çarşamba 18:02
Taşla banka şubesinin cam kapısını kırıp kaçtı

Eskişehir Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sivrihisar Caddesi üzerindeki banka şubesine gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen saldırgan, yanında getirdiği taşı cam kapıya fırlatıp kaçtı. Cam kırılırken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri banka şubesi ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kaçan saldırganın kimliğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:02
  1. Eskişehir
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