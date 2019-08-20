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Taşköpür’da Sarımsak Festivali, coşkuyla kutlandı

Taşköprü ilçesinde düzenlenen 33.

20 Ağustos 2019 Salı 16:58
Taşköpür’da Sarımsak Festivali, coşkuyla kutlandı

Taşköprü ilçesinde düzenlenen 33. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali coşkuyla kutlandı.


İlçe halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlarında büyük ilgi gösterdiği Sarımsak Festivali’ne dört gün boyunca yaklaşık 100 bin kişi katıldı. Misafirlerin gönüllerince eğlendiği Sarımsak Festivalinde sahne alan Kıraç, Tuğçe Kandemir, Ali Kınık, Azerin ve Bilal Sonses gibi ünlü şarkıcılar izleyenlere hoş dakikalar yaşattı. Dört gün süren ve yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı festivalin gündüz bölümlerinde paneller, havai fişek gösterileri, güzellik yarışması, En İyi Sarımsak, Buzağı ve Kuzu Yarışmaları, Trap Atışları, Tarım Hayvancılık Fuarı, offroad ve motosiklet gösterisi, resim sergileri, Bisiklet Turu’nun yanı sıra Hindistan, Sırbistan, Bulgaristan, KKTC, Güney Kore, Tuzla Belediyesi ve Taşköprü halk eğitim Merkezi Halk oyunu ekiplerinin gösterileri yer aldı. Her akşam birbirinden ünlü sanatçıların sahne aldığı Sarımsak Festivali’nde ilk olarak sevilen sanatçı Ali Kınık, Taşköprülülere seslenirken daha sonra Bilal Sonses, Tuğçe Kandemir, Azerin ve Kıraç sevenleriyle buluştu.


Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, festivallerin ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını hatırlatarak, festival davetiyesini 10 bin kişiye ilettiklerinin altını çizdi. Dünyada en kaliteli sarımsağın Taşköprü’de üretildiğini kaydeden Çatal, en büyük hedeflerinin sarımsağın ihracatını gerçekleştirmek ve 14. sezon kazıları geçtiğimiz günlerde tamamlanan Pompeiopolis Antik Kenti’ni dünya gündemine taşımak olduğunu söyledi.


Çatal, ayrıca festival ana sponsorları Gün Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Aygün ve Atlas Global Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy ile tüm katılımcılara ve misafirlere teşekkür etti. Sarımsak Festivali’ne Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, hayırsever iş adamı Cengiz Aygün, sevilen sanatçı Cihan Ünal, sanatçı Assuva Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, Kasder Genel Başkanı Remzi Şen, Kastamonu eski Milletvekilleri Hasan Altan, Mehmet Serdaroğlu ve Mehmet Yıldırım, Taşköprü Dernekler Federasyonu Başkanı Halil Hasanoğlu, MHP MYK Üyesi Tarık Ziya Çağılcı ve çok sayıda şehir dışından misafir katıldı.


Yöresel el sanatları stantlarının ve lunapark merkezlerinin dört gün boyunca hizmet verdiği festival bünyesinde Pompeiopolis Gıda Tarım Hayvancılık Fuarı da çiftçilere hizmet verdi. 18 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek olan at yarışları ise hava muhalefeti nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:58
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