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Taşköprü’de En İyi Sarımsak ve En Güzel Buzağı yarışması düzenlendi

Taşköprü’de en iyi sarımsak üreticisini ve en iyi buzağı yetiştiricisini seçme yarışması düzenlendi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:18
Taşköprü’de En İyi Sarımsak ve En Güzel Buzağı yarışması düzenlendi

Taşköprü’de en iyi sarımsak üreticisini ve en iyi buzağı yetiştiricisini seçme yarışması düzenlendi.


Taşköprü Belediyesi’nin 15-18 Ağustos tarihlerinde 33’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında “En İyi Sarımsak Üreticisini Seçme” ve “En İyi Buzağı Yetiştiricisini Seçme” yarışmaları yapıldı.


Taşköprü’de Cuma Pazarında gerçekleştirilen yarışmaya Sarımsak Üreticisi Yarışması’na 50 üretici, Buzağı Yetiştiricisi Yarışması’na da 50 hayvan yetiştiricisi katıldı.


Programda konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü sarımsağı adına festival düzenlediklerini ve bugünde en iyi sarımsağı seçtiklerini söyledi. Bu kapsamda en güzel buzağı yarışması da düzenlediklerini ifade eden Başkan Çatal, “Bizim sadece sarımsağımız değil çiftçiliğimizde meşhurdur. Burada bunu anlatmaya çalışıyoruz” dedi.


Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nin bu yıl 33’üncüsünü düzenlediklerini hatırlatan Başkan Çatal, “Artık sarımsağımızı tanıttık. Sarımsak denilince ilk akla Taşköprü geliyor. Ama bundan sonraki festivallerimizde de sadece sarımsak değil Pafloganya’nın başkenti Pompeipolis Antik Kenti de burada, bu yüzden Pompeipolis’i biraz daha öne çıkartarak onunda tanıtımını yapacağız İnşallah” diye konuştu.


Her rafta satılan sarımsağı Taşköprü sarımsağı diyerek alınmaması gerektiğini söyleyen Başkan Çatal, “Bizim sarımsağımız Temmuz’un ilk haftası çıkar. Temmuz’un ilk haftasından önce çıkan sarımsak bizim sarımsağımız değildir. Birde bizim sarımsağımız beyaz değildir, ince belli bir sarımsaktır. Aromasından da çok kolaylıkla bilinebilir” şeklinde konuştu.


Konuşmanın ardından En İyi Sarımsak Üreticisi’ni Seçme Yarışmasına geçildi. Birbirinden iri ve güzel sarımsakların yer aldığı yarışmada 27 numaralı sarımsağı ile Alatarla Köyünden Yunus Ulu birinci, 26 numaralı sarımsağı ile Alatarla Köyünden Alper Pamuk ikinci, yine Alatarla Köyünden de Serhat Gökmen 41 numaralı sarımsağıyla üçüncü oldu.



“Sarımsaklarıma, çocuğuma bakar gibi bakıyorum”


2019 yılının en iyi sarımsak üreticisi seçilen Alatarla Köyünden Yunus Ulu ise, bu yıl 12 dönüm alana sarımsak ektiğini belirterek, “Fazla yapmıyorum, az yapıyorum ama bakıyorum sarımsaklarıma. Sarımsak işi, evde bildiğimiz bir çocuk işi gibi. Çocuğunuz ağladığı zaman gecenin saatinde kaç olursa olsun kalkıp bakıyorsunuz, sarımsakta aynı şekilde. Sarımsağımıza gece gündüz demeden özellikle sulama işlemini, gübrelemesini akşamüzeri yapıyoruz. Bu şekilde bu ürünü elde ediyoruz” şeklinde konuştu.



En Güzel Buzağı Yarışmasında da Hasan Buydaycı birinci oldu


Veteriner ve Ziraat Mühendisleri’nin jüri üyeliğini yaptığı En iyi Buzağı Üreticisi’ni Seçme Yarışmasında ise 10 numarayla yarışmaya Aşağı Çit köyünden katılan Hasan Buydaycı birinci seçilirken, 6 numarayla yarışan Haznedar köyünden Fatih Akyel ikinci ve 13 numarayla yarışan Ethem Mahallesinden Sedat İyisan ise üçüncü oldu.


2019 yılının en iyi buzağı yetiştiricisi seçilen Aşağı Çit köyünden Hasan Buydaycı da, okulu bittikten sonra köyüne gelerek hayvancılıkla uğraşmaya başladığını kaydetti.


Yarışmada dereceye girerek birinciliği elde ettiğini söyleyen Buydaycı, “Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Buzağımın ismi paşa, üç aylık, buzağımı süt ve yem ile besliyorum, başka bir şey kullanmıyorum. Benim şuanda 15 tane buzağım var, hepsini de sadece süt ve yem ile besliyorum” ifadelerini kullandı.


Her iki yarışmada da dereceye girenlere Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal tarafından çeşitli hediye ve ödüller verildi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:18
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