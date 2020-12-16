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Aktüel Taşköprü sarımsağı "karekod"la satılacak
Aktüel

Taşköprü sarımsağı "karekod"la satılacak

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağının marka değerini korumak için hayata geçirilen proje kapsamında örnek tohumlar elde edilerek, üreticilere ücretsiz verilecek, ilçede üretilen sarımsaklar pazarda "karekod"la satışa sunulacak - İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Şallı: - "Diğer illerde hakiki Taşköprü sarımsağı arayan kişiler, Taşköprü sarımsağının üzerinde karekodu bulunacak ve bu şekilde Taşköprü sarımsağı diye satılan sarımsaklardan, hakiki Taşköprü sarımsağı kolayca ayırt edilebilecek"

Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:05:21 -
Taşköprü sarımsağı "karekod"la satılacak

KASTAMONU (AA) - HAMZA SEFA YILMAZ - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının marka değerini korumak amacıyla örnek tohumlar üretilerek çiftçiye dağıtılacak.

Taşköprü Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Taşköprü sarımsağının marka değerini koruma ve uygulama" projesi kapsamında üreticiyle buluşturulacak Taşköprü sarımsağının tohum ıslahı gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında bölgede yetişen 18 farklı tohum 50 metrekare alanda deneme parseli oluşturularak dikildi. Deneme parselinde yapılan üretim sırasında dikimden hasada kadar sarımsakların gelişimi, hastalıklara karşı dayanıklılığı incelendi. Hasat sonrası en ideal Taşköprü sarımsağını bulmak amacıyla laboratuvara gönderilen numuneler arasında 2 tohum üzerinde yoğunlaşıldı.

Müdürlüğe ait depolarda muhafaza edilen 800 kilogramlık tohumlar, bu yıl gönüllü üreticiler ile imzalanan protokol kapsamında 5-6 dekar alanda ekilecek. Tohumların bu şekilde çoğaltılması hedefleniyor.

- "Tespit ettiğimiz 2 tohumu bu yıl 5 tona çıkarmayı hedefliyoruz"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Şallı, AA muhabirine, projeye Kastamonu Valisi başkanlığında geçen yıl başladıklarını söyledi.

Depolardaki tohumu artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Şallı, "Tespit ettiğimiz 2 tohumun bu yıl tekrar üretimini yaptıktan sonra yaklaşık 5 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Aldığımız bu 5 ton ürünü yaklaşık 10 çiftçimize 500 kilogram olarak ücretsiz verip, hasatta verdiğimiz 500 kilogram ürünü tekrar alacağız. Çiftçimizden geri aldığımız bu tohumu başka bir sezonda diğer üreticilerimiz ile protokol imzalayıp onlara vererek tohumları çoğaltmayı hedefliyoruz." dedi.

- Taşköprü sarımsağında "karekod"lu dönem

Taşköprü sarımsağının "izlenilebilirlik" sorunu olduğunu da ifade eden Şallı, şöyle devam etti:

"Üreticimizin elinde tescilli Taşköprü sarımsağı ürettiğine dair herhangi bir belgesi yoktu. Buradan Taşköprü sarımsağı alan bir kişi, Kastamonu dışında bu sarımsağı ekip, 'Taşköprü sarımsağı' adı altında satabiliyordu, bu sorunun da önüne geçebilmek için hologram uygulaması gerçekleştirdik. Bu uygulama ise şu şekilde; Taşköprü sınırları içinde, hakiki Taşköprü sarımsağı üreten çiftçilerimiz bir sisteme kaydedilecek. Bu sistem ekiminden hasadına kadar bizlerin kontrolünde. Hasat döneminde yaklaşık bir ürün tonajı girilecek. Taşköprü sarımsağı üreten çiftçilerimize coğrafi işaretli, tescilli Taşköprü Sarımsağı Üreticisi belgesi vereceğiz. Bu belge ile pazara girip, pazarda satışlarını yapacaklar. Sisteme dahil olarak satışlarını yaptıktan sonra, tüccarla birlikte gelip o sistemden hologram alacaklar. Tüccar sattığı sarımsağının üzerine o hologramı yapıştırmak zorunda kalacak, dolayısıyla Taşköprü sarımsağının marka değeri yükselmiş olacak. Diğer illerde hakiki Taşköprü sarımsağı arayan kişiler, hologram sayesinde, Taşköprü sarımsağını kolaylıkla ayırt edebilecekler. Taşköprü sarımsağının üzerinde karekodu bulunacak ve bu şekilde diğer yerlerde, Taşköprü sarımsağı diye satılan sarımsaklardan, hakiki Taşköprü sarımsağı kolayca ayırt edilebilecek."

Çalışmanın büyük oranda tamamlandığını belirten Şallı, hologram sisteminin 2021 sezonunda hizmete gireceğini aktardı.

- Salgın döneminde Taşköprü sarımsağına ilgi artı

Taşköprü sarımsağının lezzetinin bölgenin toprak yapısından kaynaklandığına dikkati çeken Şallı, "Taşköprü sarımsağının en büyük özelliği bu bölgede yetiştirilmesidir. Bu bölgeden alıp başka bir toprakta ekimi gerçekleştirilince sarımsaktaki aromayı alamazsınız. Bunun sebebi ise topraklarımızdaki selenyum ve kükürdün yüksek olması. Pandemi dolasıyla Taşköprü sarımsağına talepler çoğaldı. Talebin sebebi ise Kovid-19'a karşı koruyucu bir özelliği var. C vitamini özelliğinin yüksek oluşu ve selenyum oranının yüksek oluşu sebebiyle Taşköprü sarımsağına talepler arttı." dedi.

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