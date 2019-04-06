Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, mazbatasını aldı MHP’den Taşköprü Belediye Başkanı seçilen Abdullah Çatal, Taşköprü Adliyesine giderek mazbatasını aldı.

MHP’den Taşköprü Belediye Başkanı seçilen Abdullah Çatal, Taşköprü Adliyesine giderek mazbatasını aldı.

MHP’den Taşköprü Belediye Başkanı seçilen Abdullah Çatal, düzenlenen programla mazbatasını Taşköprü İlçe Seçim Kurulu Başkanı İsmail Öksüz’den aldı.

Mazbata töreninde konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Taşköprü’ye sözümüz var. Pazartesi günü devir teslim töreninin hemen ardından çalışmalarımıza başlayacağız. Buraya gelerek bizimle sevincimizi paylaşan herkese teşekkür ederim” dedi.

Çatal’ın mazbata törenine, MHP İlçe Başkanı İsmail Berber, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri ile partililer katıldı.

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