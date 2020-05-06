Taşıdığı gübreyi yola döken sürücüye 10 bin TL ceza

Denizli’nin Buldan ilçesinde kamyonuna yüklediği hayvan gübresini gerekli güvenlik önlemlerini almadığı için yollara dökerek giden sürücüye yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, olay Buldan ilçesi Çaybaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Ferah B. idaresindeki 54 TR 813 plakalı kamyon Buldan ilçe merkezinden geçtiği esnada taşıdığı hayvan gübresini yola döktüğünden habersiz kilometrelerce setir etti. Durumu fark eden polis ekipleri kamyon sürücüsünü durdurdu. Kamyonu kontrol eden polis ekipleri dorse de branda ya da başka bir güvenlik önlemi olmadığını fark etti. İlçe girişinden itibaren yolun kirlenmesine ve kötü kokuya sebep olan sürücüye yaklaşık 10 bin TL ceza kesildi.