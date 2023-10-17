Taşı gediğine koydu! İsrail'in hastane saldırısını kınayan Ahmet Hoca'dan müthiş yorum

Muhammet Seyfullah Maden yeniakit.com.tr

Filistin’deki El-Ehli Baptist Hastanesi İsrail tarafından bombalandı. Hiçbir sınır tanımadan işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha ekleyen İsrail’in hastaneye saldırısında şimdilik 1000 kişi şehit oldu.

Sivillere yönelik saldırı dünya kamuoyunda büyük infiale neden olurken, Türkiye’den de çok sayıda isim artık somut adımlar atılması yönünde çağrılar yapmaya başladı.

Türkiye’de geniş kitlelere hitap eden Ahmet Mahmut Ünlü hoca efendi de X üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail’in saldırısına tepki gösterdi.

Halk arasında “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak tanınan Ünlü, “Bugün Gazze'ye malıyla canıyla yardım etmeyen devletler ve milletler şunu iyi bilsinler ki; bu zulme dur demedikleri müddetçe bundan sonra hiç kimse evinde ocağında güvende olmayacak” ifadesiyle de büyük beğeni topladı.



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Hoca efendi şunları yazdı:

Terörist Yahûdî'nin Gazze'deki hastaneyi bombalayıp 1000'e yakın Müslüman'ı şehîd etmesini tel'în ediyor, şehîdlerimize yüce Rabbimizden yüksek dereceler niyâz ediyorum.

Şu saatte Flash TV'de "Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi?" sorusunu cevaplarken; "Artık Arap çöllerinde Mehmetçiğin dökeceği kan yok" şeklinde cevap vererek Gazze’mizi, Filistin’imizi, Kudüs’ümüzü ve Mescid-i Aksâmızı "Arap çölleri" diye aşağılayan Ümit Özdağ zihniyetine yûh olsun diyorum.

Herkes bilsin ki bu savaş Gazze'de bitmeyecek, Mescid-i Aksâ'da durmayacak, 20 küsûr vilâyetimizin de içinde bulunduğu "Vaad edilmiş Topraklar" projesini gerçekleştirinceye kadar Yahûdî ve arkasındaki küffâr durmayacak.

Yağmur yağar çise çise, bugün size, yarın bize.

Bugün Gazze'ye malıyla canıyla yardım etmeyen devletler ve milletler şunu iyi bilsinler ki; bu zulme dur demedikleri müddetçe bundan sonra hiç kimse evinde ocağında güvende olmayacak!