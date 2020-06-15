Taşhoron Kilisesi restore ediliyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, restorasyon çalışmaları devam eden Taşhoron Kilisesi’nde incelemelerde bulundu.

Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki Taşhoron Kilisesi’nin uzun yıllardan beri kendi haline terk edildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi mekanların yeniden ayağa kaldırılarak gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar başlattık. Bu çalışmalar kapsamında restorasyon çalışmalarına başlanan Taşhoran Kilisesi’nde çalışmalar devam etmekte.

Büyükşehir Belediyesi olarak buna benzer kültürel varlıklarımız ve tescilli değerlerimizle ilgili Kültür Daire Başkanlığımıza ve KUDEB birimimize gerekli talimatları vererek, buralarla ilgili gerekli araştırmaların yapılması ve bu araştırmaların hemen akabinde kilise ile ilgili restorasyon projelerinin çıkarılması, ilgili koruma kurulundan onaylanması sürecin bir an evvel çıkarılmasını istedik.

Malatya’daki kültür varlıklarımızın önemli bir ayağı olan kilisenin de aslına uygun bir şekilde restorasyon işlemleri başlatıldı. Restorasyon işlemlerini bitirdikten sonra buranın içerisine işlevsel olarak hangi işlevi vereceğimizi yine buradaki bölge insanımızla oturup değerlendireceğiz.

Kültür merkezi mi olur, yoksa kısmi anlamda bir ibadet şeklinde değerlendirebilecek bir yapı formatında mı olacak buranın geçmişte yaşayan inşalarıyla da istişare ederek bu süreci en güzel şekilde götüreceğiz” ifadelerini kullandı. Gürkan, “Bu tarihi değerimizi biz insanlığın ortak değeri olarak görüyoruz. İnsanlığın ortak değeri olan bu değerlerin ayağa kaldırılması hem günümüze hem gelecek kuşaklara taşınması noktasında bizim manevi sorumluluğumuzun olduğu bilincindeyiz. Önceki dönemlerde de kültürel varlıklarımızın, vakıf eserleri ile kültür ve tabiat varlıklarımızın ayağa kaldırılması noktasında yoğun bir çalışma içerisinde olduk. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldıktan hemen sonra insanlığın ortak değeri diye tabir ettiğimiz değerlerin ortaya çıkarılması aslına uygun restore edilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması gibi sorumluluğumuzun olduğumuzu burada ifade etmek istiyorum. Taşhoron kilisesi ihalesi bu biraz evvel saymış olduğum süreçler röleveleri ve resistasyonları projeleri yapıldıktan sonra ihale süreci Mart ayında başlamış Mayıs ayında da yer teslimi yapılmış ve çalışmalar da ilgili müellif firmalar tarafından yürütülmektedir. İlgili müellif firma bu yılsonuna kadar 365 günlük bir süre verdik kendilerine ama biz kendilerini sonradan çağırdık. Yılsonuna kadar buranın bitirilmesi noktasında yoğun bir çalışma içerisinde olmalarını kendilerine söyledik. Onlar da bu konuda gerekli çalışmalar yapacaklarını ifade ettiler.

Çalışmalar sırasında herhangi bir aksilik çıkmazsa çalışmalar Aralık ayı sonu veya 2021 başı gibi tamamlanacaktır” diye konuştu.