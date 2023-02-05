  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Taşgetiren çok fena gaza geldi! Biraz yavaş be Ahmet abi
Medya

Taşgetiren çok fena gaza geldi! Biraz yavaş be Ahmet abi

AK Parti'ye muhalefet çıtasını her geçen gün biraz daha yükselten Ahmet Taşgetiren, altılı masa ile ilgili yıkama-yağlama yazılarına bir yenisini daha ekledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 14:11:00 -
Taşgetiren çok fena gaza geldi! Biraz yavaş be Ahmet abi

AK Parti'ye muhalefet çıtasını her geçen gün biraz daha yükselten Ahmet Taşgetiren, altılı masa ile ilgili yıkama-yağlama yazılarına bir yenisini daha ekledi. Patronu Ahmet Davutoğlu'nun da içinde bulunduğu Millet İttifakı'nı gözü kapalı bir biçimde savunan Taşgetiren, Karar'daki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kürsülerden “Biz buradan ne söylersek yersiniz” üslubunda seçmeni aptal yerine koyan üsluplar (…) çok derin bir “insan onuru” nu yansıtıyor, ister anlayalım ister anlamayalım.

Sözü uzatmayayım, tam bu noktada 6’lı Masa’nın ortaya koyduğu anayasa taslağında Anayasanın temel hakları düzenleyen ilk maddesine “İnsan onuru dokunulmazdır ve anayasal düzenin temelidir” ifadesi eklenmesini, son mutabakat metninde de ona vurgu yapılmasını önemsedim. “Devletin temel işlevinin insan onurunu korumak ve ona saygı göstermek olduğu vurgusu” bu ülkede yaşayan herkesin görmesi ve takipçisi olması gereken bir hassasiyettir."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23