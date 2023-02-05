Taşgetiren çok fena gaza geldi! Biraz yavaş be Ahmet abi

AK Parti'ye muhalefet çıtasını her geçen gün biraz daha yükselten Ahmet Taşgetiren, altılı masa ile ilgili yıkama-yağlama yazılarına bir yenisini daha ekledi. Patronu Ahmet Davutoğlu'nun da içinde bulunduğu Millet İttifakı'nı gözü kapalı bir biçimde savunan Taşgetiren, Karar'daki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kürsülerden “Biz buradan ne söylersek yersiniz” üslubunda seçmeni aptal yerine koyan üsluplar (…) çok derin bir “insan onuru” nu yansıtıyor, ister anlayalım ister anlamayalım.

Sözü uzatmayayım, tam bu noktada 6’lı Masa’nın ortaya koyduğu anayasa taslağında Anayasanın temel hakları düzenleyen ilk maddesine “İnsan onuru dokunulmazdır ve anayasal düzenin temelidir” ifadesi eklenmesini, son mutabakat metninde de ona vurgu yapılmasını önemsedim. “Devletin temel işlevinin insan onurunu korumak ve ona saygı göstermek olduğu vurgusu” bu ülkede yaşayan herkesin görmesi ve takipçisi olması gereken bir hassasiyettir."