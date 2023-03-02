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Siyaset Taşgetiren bile sonunda patladı! "Kılıçdaroğlu..."
Siyaset

Taşgetiren bile sonunda patladı! "Kılıçdaroğlu..."

Şartsız koşulsuz muhaliflerin yanında yer alan Gelecek Partili Ahmet Taşgetiren, altılı masanın aday sürecini eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 12:27:00 -
Taşgetiren bile sonunda patladı! "Kılıçdaroğlu..."

Gelecek Partisi'nin gazetesi Karar'da köşe yazan Ahmet Taşgetiren, millet ittifakına sonunda patladı.

Taşgetiren'in bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Ancak, “2 Mart’ta aday belirlenecek” beklentisi, beraberinde adayın Kılıçdaroğlu olacağı ihtimalini de gündeme getirdi.

Hoş, bu haberler arasında bir de Mansur Yavaş’ın Fox tv’de söylediği “Genel Başkanımın adaylığının arkasındayım ama 6 lider bana teklif ederse göreve hazırım” sözleri girdiyse de, bu Kılıçdaroğlu tahminlerini ortadan kaldırmadı.

Bu durumda Millet İttifakı’nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak yani?
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Peki İyi Partililerin deprem bölgelerinden getirdiği ve daha önce Akşener tarafından seslendirilen “Kazanacak aday” şerhine eklenen izlenim hiç dikkate alınmayacak mı?

Şuna mı inanılıyor: Kılıçdaroğlu bir şekilde kazanacak! İktidar öylesine yıprandı ve toplumsal tabanını kaybetti ki “Kılıçdaroğlu bile” kazanacak!

Buradaki “Kılıçdaroğlu bile” ifadesini not edin lütfen. Çünkü o ifade sıkıntılı bir ifade.

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