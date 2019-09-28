Taşeron işçileri kadroya alınmıştı. 4D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması araştırılıyor. Kadrolu 4/D'li taşerona Eylül, Ekim ve Aralık ayı ikramiye ve ek ödeme ne kadar? Taşerona asgari ücret zammı var mı? İşte taşeron asgari ücret zammı ikramiye, ek ödeme ile taşerona asgari ücret zammı ve öğrenim çocuk yardımı var mı? haberlerine ilişkin detaylar…

Kadroya geçen Kamu kurumlarında çalışan taşeronlar için maddi destek verilecek. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. Kurumlarda 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşları konusunda bazı belediyeler seçimden önce önemli adımlar atmışlardı. Kocaeli Belediyesi tarafından atılan adımda taşeron işçilerin maaşlarına günlük 21 TL aylık ise 635 TL zam yapılmıştı. Buna benzer kararlar seçimlerden hemen önce birkaç belediye tarafından alındı. Kamu kurumları ve belediyelerde 4/D’li olarak çalışan taşeron işçilere yönelik gündemde yer alan konulardan biri de bu eylül ayından itibaren ekim ve aralık aylarında ödenecek olan ikramiye ve ek ödeme tutarlarıdır.

Özellikle geçtiğimiz aylarda sıklıkla konuşulan konulardan olan ve meclisin tatile girmesi ile birlikte ertelenen taşeron işçilerine yapılması beklenen enflasyon zammı ve asgari ücret zammına ilişkin şu an yeni bir gelişme olmasa da sözleşme gereği kamuda çalışan işçilere Ekim 2020, belediyede çalışan işçilere Haziran 2020’ye kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.

Taşerona asgari ücret zammı ve öğrenim çocuk yardımı var mı?

Bu noktada yerel mahkemenin verdiği karar ile asgari ücretin fazlası şeklinde çalışan işçilerin ücreti yeni asgari ücret düzeyine yükseltilecek. Kamu kurumlarında çalışan taşeronlar için maddi destek verilecek. Bu bağlamda tediye ödemeleri, asgari ücret zammı ve öğrenim çocuk yardımı taşeronları desteği taşeronları mutlu edecek. İlkokul için 100 TL, Ortaokul için 110 TL, Lise ve dengi okullar için 120 TL ve Yüksekokullar ile üniversiteler için 140 TL tutarında destek ödemesi yapılmakta olup taşeron işçilerin sosyal haklarında bu ifade edilmiştir. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası örneğin, işçi 10 fazlası ile çalışıyor ise1 Ocak 2020 tarihinde uygulanacak günlük 85,28 brüt asgari ücretin %10 fazlası olan günlük 93,80 TL üzerinde %4 oranında zam yapılarak günlük 97,55 TL brüt olarak ücret olarak belirlenecek. Kamuda kadrolu olarak görev yapan taşeron işçilerin 4 taksit şeklinde ödenmesi planlanan ilave tediye ödemeleri aralık ayında hesaplara yatırılacak. İşçilerin maaş durumuna göre farklı tutarlarda ödenecek olan bu ödemelerde en az askeri ücret ile çalışan işçilere 792 TL ödenecek. Aralık’ta yapılacak olan bu ödeme ile ilave tediyelerin son taksiti de ödenmiş olacak.

Mahkemeden emsal teşkil eden taşeron kararı için tıklayınız

Taşeron işçilere asgari ücret zammı son dakika

Kadroya geçen 4/D’li taşeron işçilere ilave tediye ödemesi ne zaman?