Taşeron ve kamu işçisi zammı ne kadar? Kamu işçi seyyanen zam verildi mi?

Kamu işçi zammı son dakika haberleri: Kamuda çalışan binlerce kamu işçisini yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak kararlar merak ediliyor. Kamudaki 700 binden fazla işçiyi yakından ilgilendiren zam görüşmeleri Kurban Bayramı tatili sonrası kaldığı yerden devam ediyor. 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri toplamda 700 binden fazla kamu işçisini yakından ilgilendiriyor.

Kamu işçi zammı ne kadar?

Kamu işçisi maaşlarına yapılacak toplu sözleşme zammının yanında sosyal haklar konusunda da iyileştirme beklerken, hükümet kamu işçisine vereceği ücret teklifini açıkladı. Hükümetin ilk teklifi brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk altı ayı için yüzde 9, ikinci altı ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı.

Kamu işçisine ne kadar zam olacak?

Hükümetin kamu işçisine önerdi zam teklifi Türk-Eş ve Hak-İş tarafından kabul görmemişti. Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk altı ay yüzde 20, diğer altı aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ediyor.

Kamu işçi zammı ne zaman belli olacak?

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ara verilen zam pazarlığında, hükümetin, yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor. Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız da müzakere takviminin daraldığını belirterek, görüşmelerin uzamasının kimseye fayda sağlamadığını söyledi.

Hükümetten bu hafta yeni ve tatmin edici bir teklif beklediklerini ifade eden Yıldız, "Görüşmelerin başından beri taraflar arasında olumlu bir hava var. Hükümetin bu olumlu havayı yeni teklifine yansıtmasını istiyoruz. Bu teklif müzakere edebileceğimiz seviyede olursa uzlaşı sağlanır" dedi.

Seyyanen zam nedir?

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmekte. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alırken, seyyanen zam 100 lira ise herkesin maaşı o kadar yükseliyor.