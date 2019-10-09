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Taşeron işçiye asgari ücret zammı ne kadar belli oldu mu son dakika

Taşeron işçiye asgari ücret zammı ne kadar verilecek? Kadroya geçen taşeron işçilerin beklediği asgari ücret zammında son dakika haberleri merak ediliyor. Taşeron işçiye asgari ücret zammı, taşeron işçi asgari ücret zammı alacak mı? Kadroya geçen taşeronlar işçilere asgari ücret zammı alacak mı? 2020’de yenilenecek olan iş sözleşmelerinde 4D statüsünde çalışan işçilere ne kadar asgari ücret zammı verileceği araştırılırken, 2020’de enflasyonun yüzde 8,5 olacak olması 2020’de de kadroya geçen kamu işçilerinin maaşlarına en az 8,5 zam yapılacak anlamına geliyor. Taşeron işçilere enflasyon temelli bir zam yapması durumunda zam oranında bir artış olmaması gündeme gelebilir. Ayrıca ilave tediye ödemeleri de aralıkta hesaplara yatacak.

09 Ekim 2019 Çarşamba 07:55
Taşeron işçiye asgari ücret zammı ne kadar belli oldu mu son dakika

Kadroya geçen taşeron işçilerin beklediği asgari ücret zammında son dakika haberleri merak ediliyor. 2020’de yenilenecek olan iş sözleşmelerinde 4D statüsünde çalışan işçilere ne kadar asgari ücret zammı verileceği araştırılırken, 2020’de enflasyonun yüzde 8,5 olacak olması 2020’de de kadroya geçen kamu işçilerinin maaşlarına en az 8,5 zam yapılacak anlamına geliyor. Taşeron işçilere enflasyon temelli bir zam yapması durumunda zam oranında bir artış olmaması gündeme gelebilir. Ayrıca ilave tediye ödemeleri de aralıkta hesaplara yatacak.

Kamu kurumlarında çalışan kamu işçilerinin gözü kulağı bu yılında da sona ermesi ile birlikte 2020 yılında yenilecek olan iş sözleşmelerinde işçilere yapılacak zam oranlarıydı. İsinolsa’nın haberine göre, bu noktada açıklanan YEP programına göre 2020’de enflasyonun yüzde 8,5 olacak olması 2020’de de kamu işçilerinin maaşlarına en az 8,5 zam yapılması demek olmaktadır. Bu da yılın ilk yarısı için yine bu sene yapılan yüzde 4 zam oranına denk gelmekte olup işçilere iki yıl üst üste yüzde 4 zam yapılmış olacaktır. İşçilerin talepleri ise bu artıştan daha fazla bir zam artışı olmakla birlikte hükümetin enflasyon temelli bir zam yapması durumunda zam oranında bir artış olmaması gündeme gelebilir.

İlave tediye ödemesi ne zaman yatacak?

Kamuda kadrolu olarak görev yapan taşeron işçilerin 4 taksit şeklinde ödenmesi planlanan ilave tediye ödemeleri aralık ayında hesaplara yatırılacak. İşçilerin maaş durumuna göre farklı tutarlarda ödenecek olan bu ödemelerde en az askeri ücret ile çalışan işçilere 792 TL ödenecek. Aralık’ta yapılacak olan bu ödeme ile ilave tediyelerin son taksiti de ödenmiş olacak.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 07:55
  1. Taşeron işçiye asgari ücret zammı ne kadar
  2. Taşeron işçiye asgari ücret zammı
  3. Taşeron işçi asgari ücret zammı alacak mı
  4. kadroya geçen taşeronlar işçilere asgari ücret zammı alacak mı?

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