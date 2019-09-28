Taşeron işçilere son dakika asgari ücret zammı verilecek mi?

Kadroya geçen taşeron işçilere asgari ücret son dakika 2020 haberleri en çok aranan konuların başında gelmekte. Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya alınan taşeron işçilere asgari ücretin yüzdelik katlarının uygulanmaması nedeniyle açılan dava işçiler lehinde sonuçlandı. Yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. Peki taşeron işçilere son dakika asgari ücret zammı yapıldı mı? Taşeron işçiler ne kadar asgari ücret zammı alacak? Taşeron işçilere son dakika asgari ücret zamı verilecek mi?

Taşeron işçi asgari ücret zammı alacak mı? sorusunun cevabına ilişkin haberin detayları. Kamuda çalışan binlerce kişiyi ilgilendirin çok önemli karar. Ankara 24. İş Mahkemesine kararını verdi. Kamuda çalışan binlerce kişiyi ilgilendirin çok önemli karar. Ankara 24. İş Mahkemesine kararını verdi. SGK Rehberi’nin haberine göre, binlerce çalışanın maaşı yeniden hesaplanacak. Hizmet İŞ Sendikası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Sendikamız Hukuk Müşavirliğince, 696 Sayılı KHK ile mahalli idarelerin iktisadi teşebbüsleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve asgari ücretin katlarına (%10, %20, %30,vb.) çalışan adına, geçiş sonrası asgari ücretin yüzdelik katlarının uygulanmaması nedeniyle açılan dava işçiler lehinde sonuçlandı. Sağlık Bakanlığı’na karşı Ankara 24. İş Mahkemesi’ne açılan davada yerel mahkeme, 10 Eylül 2019 tarihli duruşmada itiraz yolu açık olmak üzere davamızın kabulüne karar verdi.”

Taşeron işçiler ne kadar asgari ücret zammı alacak?

Yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası (%10, %20 vb) ise yeni asgari ücret esas alınarak belirlenecek. Asgari ücretin yüzde fazlasına çalışan emekçilerin bu şekilde tespit edilen yeni ücretlerine, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Yüksek Hakem Kurulu kararı ile imzalan toplu iş sözleşmesinde belirtilen ücret zammı uygulanacak. İşçi hizmet alım ihalelerine ile bireysel iş sözleşmelerine göre asgari ücretin % 10 fazlası ile çalışıyor ise; 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanacak 85,28 TL/gün brüt asgari ücretin %10 fazlası 93,80 TL/gün brüt üzerine %4 oranında zam yapılarak, 97,55 TL/gün brüt olarak ücreti tespit edilecek. Yine, işçinin ücreti asgari ücretin %20, %30, %40, %50 ve katları ise, bu örnek hesaplama temel alınarak 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ödenecek ücretlerin tespit edilmesi gerekecek.