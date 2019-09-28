Taşeron işçilere asgari ücret zammı son dakika

Kadroya geçirilen taşeron işçiler sosyal haklarının iyileştirilmesi konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Taşeron ve kamu işçisine ek ödeme müjdesi Ankara 24. İş Mahkemesin'den geldi. Taşeron işçilere asgari ücret zammı, kadroya geçen taşeron işçilere enflasyon ve asgari ücret zammı verilecek mi? Belediyeler başta olmak üzere taşeronlara ikramiye ve ek ödemeler merakla beklenilmekte. Taşeron ve kamu işçisine ek ödeme müjdesi Ankara 24. İş Mahkemesin'den geldi. Kadroya geçirilen işçilerle ilgili süreçte son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. KHK ile kadroya geçirilen taşeron işçilere 2019 Ocak ayında toplu sözleşmeye göre yapılacak zamlardan faydalandı. Yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. Binlerce çalışanın maaşı yeniden hesaplanacak.

Taşeron ve kamu işçisine ek ödeme yapılacak mı?

Kamuda çalışan binlerce kişiyi ilgilendiren karar Ankara 24. İş Mahkemesin'den geldi. SGK rehberinin haberine göre, binlerce çalışanın maaşı yeniden hesaplanacak. Hizmet İŞ Sendikası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Sendikamız Hukuk Müşavirliğince, 696 Sayılı KHK ile mahalli idarelerin iktisadi teşebbüsleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve asgari ücretin katlarına (%10, %20, %30, vb.) çalışan adına, geçiş sonrası asgari ücretin yüzdelik katlarının uygulanmaması nedeniyle açılan dava işçiler lehinde sonuçlandı. Sağlık Bakanlığı’na karşı Ankara 24. İş Mahkemesi’ne açılan davada yerel mahkeme, 10 Eylül 2019 tarihli duruşmada itiraz yolu açık olmak üzere davamızın kabulüne karar verdi.

Taşeron işçilere asgari ücret zammı ne kadar?

Taşeron işçilerine yapılması beklenen enflasyon zammı ve asgari ücret zammına ilişkin şu an yeni bir gelişme olmasa da sözleşme gereği kamuda çalışan işçilere Ekim 2020, belediyede çalışan işçilere Haziran 2020’ye kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılması kabul görmüştü. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası örneğin, işçi 10 fazlası ile çalışıyorsa 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanacak günlük 85,28 brüt asgari ücretin %10 fazlası olan günlük 93,80 TL üzerinde % 4 oranında zam yapılarak günlük 97,55 TL brüt olarak ücret olarak belirlenecek. İzin süreleri uzatılacak, bir sonraki yıla devredilebilecek. Taşeron düzenlemesi ile geçici personel statüsünden (4C) 4B'ye geçen personelin maaş takviminde de eşitlik sağlanıyor. Yansıma olayına gelince 400 tl civarındaki zammın tamamı taşeron olarak çalışan arkadaşlarımıza yansıyacaktır. Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin (tediye) birinci yarısı 9 Ağustos'ta yapıldı, diğer yarısı da 13 Aralık'ta yapılacak.