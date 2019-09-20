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Taşeron işçilere asgari ücret zammı

Kadroya geçen 4d taşeron son dakika haberleri en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. Kamuda kadrolu olarak çalışan taşeron işçilerinin beklediği ilave tediye ödemelerine ilişkin tarih belli oldu. Taşeron ikramiye tediye ek ödemeleri eylül, ekim ve aralık ayında ikramiye ve ek ödeme verileceği duyuruldu. Peki taşeron işçilere asgari ücret zammı yapılacak mı? İşte taşeron son dakika gelişmeleri.

20 Eylül 2019 Cuma 15:47
Taşeron işçilere asgari ücret zammı

Kadroya geçen 4d taşeron son dakika haberleri en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. Kamuda kadrolu olarak çalışan taşeron işçilerinin beklediği ilave tediye ödemelerine ilişkin tarih belli oldu. Taşeron ikramiye tediye ek ödemeleri eylül, ekim ve aralık ayında ikramiye ve ek ödeme verileceği duyuruldu. Peki taşeron işçilere asgari ücret zammı yapılacak mı? İşte taşeron son dakika gelişmeleri.

Taşeron işçiler kamu işçisi statüsüne (4D) geçirilen kişiler başlangıçta mevcut şartlarla kadroya alındı. Kadroya alınan taşeron işçilere kıdem tazminatı ve ücret artışı geldi. İşçilerin maaşı asgari ücret seviyesine çıktı. Tediyeleri de yükseldi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, asgari ücret artışını taşeron işçilere yansıtıp yansıtmayacaklarını soran belediyelere iki farklı görüş verdi. İlk görüş yazısında, kadroya alınan taşeron işçilerin 1 Ocak 2018 tarihindeki çıplak ücretlerinin esas alınacağı, asgari ücretle olan bağlarının koptuğu kaydedildi. Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak. Yüksek Hakem Kurulu Toplu sözleşmede taşerondan kadroya geçen işçiler için şu madde yer aldı: “696 sayılı KHK kapsamında daimi işçi kadrosuna geçirilen alt işveren işçilerle ilgili çalışmalar 2020 yılından itibaren yapılacaktır.” İzin süreleri uzatılacak, bir sonraki yıla devredilebilecek. Taşeron düzenlemesi ile geçici personel statüsünden (4C) 4B'ye geçen personelin maaş takviminde de eşitlik sağlanıyor. Yansıma olayına gelince 400 tl civarındaki zammın tamamı taşeron olarak çalışan arkadaşlarımıza yansıyacaktır. Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor.

Taşeron işçilere ek ödeme yapılacak mı?

Öte yandan kamuda çalışan binlerce kişiyi ilgilendiren karar Ankara 24. İş Mahkemesin'den geldi. Binlerce çalışanın maaşı yeniden hesaplanacak.  Hizmet İŞ Sendikası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Sendikamız Hukuk Müşavirliğince, 696 Sayılı KHK ile mahalli idarelerin iktisadi teşebbüsleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve asgari ücretin katlarına (%10, %20, %30,vb.) çalışan  adına, geçiş sonrası asgari ücretin yüzdelik katlarının uygulanmaması nedeniyle açılan dava işçiler lehinde sonuçlandı. Sağlık Bakanlığı’na karşı Ankara 24. İş Mahkemesi’ne açılan davada yerel mahkeme, 10 Eylül 2019 tarihli duruşmada itiraz yolu açık olmak üzere davamızın kabulüne karar verdi.

 

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 15:47
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