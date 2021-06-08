Taşeron işçiler kadroya alınacak mı? Toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak? Toplu iş sözleşmesi işçilerin hakları

Toplu iş sözleşmesi ne zaman başlayacak? Memurlar, Emekli Sandığı emeklileri ve kamu işçileri için toplu sözleşme maratonu başlıyor. Görüşmeler sonunda 3.5 milyon memurun sosyal ve mali hakları, 2 milyon emekli memurun 2 yıllık zam oranları ve 1 milyonun üzerinde kamu işçisinin 2 yıllık mali hakları belirlenecek. Kamuda toplu sözleşme maratonu işçilerle başlayacak. Ücretlerin haziran sonu temmuz ayı başında belirlenmesi bekleniyor. Kamu ile toplu sözleşme sürecini Türk İş ve Hak İş Konfederasyonları yürütüyor. Çerçeve protokol her iki tarafın hazırlıkları neticesinde oluştu. Bu dönemin çerçeve protokol teklifi geçtiğimiz hafta başında Türk İş Mali Sekreteri ve Yol İş Sendikası Başkanı Ramazan Ağar tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e iletildi.

Toplu iş sözleşmesi maddeleri neler?

Başkan Ramazan Ağar’ın üzerinde önemle durduğu bir diğer önemli konu da, 696 sayılı KHK ile gelen düzenlemelerin zamanında yanlış yapıldığı ve bu yanlışlardan dönülmesinin zorunlu olduğu hususlar. Örneğin; kadroya geçirilen işçilerin KHK gereği zorunlu olarak emekli edilmeleri, tayin haklarının olmaması çok önemli sorunlar. Bu sorunlarında imzalanacak çerçeve protokolle giderilmesini istiyorlar.

Taşeron işçiye kadro verilecek mi?

Taşeron işçiler kadroya alınacak mı? Başta KİT’ler olmak üzere, halen kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron işverenlerin yanında çalışmakta olan işçiler ile danışmanlık hizmetlerinde çalışan tüm işçilerin de sürekli kadroya geçirilmelerini talep ediyorlar. Özellikle KİT’lerde kadroya geçmeyi bekleyen işçiler artık neredeyse ümitlerini yitirmek üzere. Oysaki geçmiş dönemde yapılan düzenlemeyle bu çalışanların da kadroya alınmaları kararlaştırılmıştı. Ne var ki halen kadroya geçemediler. Bu toplu sözleşme döneminde konunun gündeme alınması çok önemli.