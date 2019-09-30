Taşeron işçi ikramiye asgari ücret zammından yararlanacak mı?

Kadroya geçen taşeron işçi asgari ücret zammı alacak mı? Kadroya geçen taşeron işçilere ikinci 5 günlük ikramiye ödemesi ekim ayında yapılacak. 4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerin 52 günlük ilave tediyelerinin son 13 günlük taksidi ise 13 Aralık 2019 tarihinde hesaplara yatacak. Taşeron işçiye ek zam müjdesi haberleri merak edilmeye devam ediyor. 4/D statüsünde kadroya geçen taşeron işçiler asgari ücret zammından yararlanıp yararlanmayacağı araştırılıyor.

2019 belediye taşeron son dakika yeni haberleri var mı? Türkiye'de, kamu ve yerel yönetimlerde çalışan 900 bin civarında taşeron işçi var. Taşeron işçiler geçtiğimiz nisan ayında kadroya alınmıştı. Star Gazetesi’nin haberine göre, kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim, yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar, her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Ancak asgari ücrete yüzde 26 oranında zam yapılmasıyla, taşeron işçiler açısından bir mağduruyet oluştu. Asgari ücret 417 lira yükselerek 2 bin 20 lira oldu. Taşeron işçilerin yüzde 4 zam anlaşması, bin 800 lira olan maaşlarının asgari ücretin çok altında kalmasına neden olacaktı. Ancak taşeron işçilerin maaşlarına yeni bir düzenleme getirilerek, bu durumun önüne geçilecek. Taşeron işçilerin maaşları, önce asgari ücret seviyesine yani 2 bin 20 liraya çekilecek. Ardından taşeron işçiler daha önce anlaştıkları yüzde 4 zammı da alacaklar. Böylece taşeron işçilerin maaşı, asgari ücretin de üzerine çıkarak 2 bin 100 lira seviyesine ulaşacak. Yüksek Hakem Kurulu’nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak.