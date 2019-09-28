Kadroya geçen taşeron işçileri asgari ücret zammı alamamıştı. İşçiler asgari ücret zammı alırken hem de ikramiye ve ilave tediye ödemesi yapılacak. Yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. Peki taşeron işçi asgari ücret ödenecek mi? Asgari ücret zammı ne kadar? Taşeron işçilere son dakika asgari ücret zammı yapıldı mı?

Devlet tarafından öğrenim yardımı adı altında her çocuk için ödeme yapılıyor. Eylül ayı içerisinde yapılacak ödemelerde, ilkokul için 100 TL, Ortaokul için 110 TL, Lise ve dengi okullar için 120 TL ve Yüksekokullar ile üniversiteler için 140 TL tutarında destek ödemesi yapılmakta. Ayrıca kadroya geden taşeron işçilere ilave tediye ödemeleri aralık ayında hesaplara yatırılacak. İlave tediye ödemeleri en az askeri ücret ile çalışan işçilere 792 TL ödenecek. İlave tediye ödemelerenin son tutarı aralıkta ödenmiş olacak.

Taşeron işçilere asgari ücret zammı son dakika ödemesi kararlaştırıldı

Kamuda çalışan binlerce kişiyi ilgilendirin çok önemli karar. Ankara 24. İş Mahkemesine kararını verdi. Kamuda çalışan binlerce kişiyi ilgilendirin çok önemli karar. Ankara 24. İş Mahkemesine kararını verdi. SGK Rehberi’nin haberine göre, binlerce çalışanın maaşı yeniden hesaplanacak. Hizmet İŞ Sendikası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Sendikamız Hukuk Müşavirliğince, 696 Sayılı KHK ile mahalli idarelerin iktisadi teşebbüsleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve asgari ücretin katlarına (%10, %20, %30,vb.) çalışan adına, geçiş sonrası asgari ücretin yüzdelik katlarının uygulanmaması nedeniyle açılan dava işçiler lehinde sonuçlandı. Sağlık Bakanlığı’na karşı Ankara 24. İş Mahkemesi’ne açılan davada yerel mahkeme, 10 Eylül 2019 tarihli duruşmada itiraz yolu açık olmak üzere davamızın kabulüne karar verdi.”

Taşeron işçiler ne kadar asgari ücret zammı alacak?

Yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası (%10, %20 vb) ise yeni asgari ücret esas alınarak belirlenecek. Asgari ücretin yüzde fazlasına çalışan emekçilerin bu şekilde tespit edilen yeni ücretlerine, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Yüksek Hakem Kurulu kararı ile imzalan toplu iş sözleşmesinde belirtilen ücret zammı uygulanacak. İşçi hizmet alım ihalelerine ile bireysel iş sözleşmelerine göre asgari ücretin % 10 fazlası ile çalışıyor ise; 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanacak 85,28 TL/gün brüt asgari ücretin %10 fazlası 93,80 TL/gün brüt üzerine %4 oranında zam yapılarak, 97,55 TL/gün brüt olarak ücreti tespit edilecek. Yine, işçinin ücreti asgari ücretin %20, %30, %40, %50 ve katları ise, bu örnek hesaplama temel alınarak 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ödenecek ücretlerin tespit edilmesi gerekecek.