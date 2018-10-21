Taşeron firmanın sahibi şantiyedeki proje müdüresini öldürdü

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ETÜ)İki Eylül Yerleşkesi'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi inşaatının şantiyesinde görevli proje müdürü kadın, sözleşmesi feshedilen taşeron firmanın sahibinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ETÜ İki Eylül Yerleşkesi'nde yapımı devam eden Kongre ve Kültür Merkezi inşaatındaki taşeron firmanın sahibi Abdullah D'nin (45) sözleşmesi feshedildi.

İnşaat alanına sabah saatlerinde gelen Abdullah D, henüz bilinmeyen bir nedenle üzerinde taşıdığı tabancayla inşaatın proje müdürü Suna Yazıcıoğlu'na (48) ateş edip, bir çalışana ait olduğu belirlenen otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri Yazıcıoğlu'nun öldüğünü belirledi.

Şüpheli Abdullah D, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Bölge Trafik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Eskişehir-Kütahya karayolunda suç aleti silahla yakalandı.

Abdullah D, Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.