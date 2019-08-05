0553 313 94 23

Taşdoğan’dan zeytinyağındaki ‘karasu” atığıyla ile ilgili soru önergesi

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan zeytinyağı fabrikalarından doğaya gelişigüzel bir şekilde deşarj edilen ‘Karasu’ atığı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için soru önergesi verdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:21
Taşdoğan’dan zeytinyağındaki ‘karasu” atığıyla ile ilgili soru önergesi

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan zeytinyağı fabrikalarından doğaya gelişigüzel bir şekilde deşarj edilen ‘Karasu’ atığı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için soru önergesi verdi.


Taşdoğan, verdiği soru önergesinde zeytinyağı fabrikalarında Prina ve Karasu gibi katı ve sıvı atıkların oluştuğunu bu atıklardan pirinanın ekonomik bir değerinin olduğunu ama karasuyun böyle değerinin olmadığını belirtti. Bu nedenle karasuyun doğaya gelişi güzel deşarj edilmesinin çevreye zarar verdiğini vurgulayan Taşdoğan, gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğunu aktardı. Taşdoğan, verdiği soru önergesinde, “Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan yağlık ve sofralık zeytin ile zeytinyağı gibi ana ürünlerin yanı sıra zeytinyağı fabrikalarında‘Prina’ ve ‘Karasu’ gibi katı ve sıvı diğer yan ürünler de oluşmaktadır. Pirina yan ürün olarak ekonomik bir değer oluşturabilirken, karasu ise doğaya gelişigüzel bir şekilde deşarj edilmektedir.Karasuyun ekonomik değerinin olmaması sebebiyle yapılan gelişi güzel deşarj, doğal çevreyi büyük ölçüde kirletmektedir. Zeytinyağı endüstrisi yıllık üretim sezonlarında büyük miktarlarda zeytin karasuyu oluşmasına neden olur. Sıvı olarak ortaya çıkan ve son yıllarda yüksek kirlilik potansiyeline sahip zeytinyağı endüstrisi karasularının araziye verilerek bertarafı insan sağlığına, çevreye yaptığı olumsuz etkileri, yeraltı sularının kirlenmesi ve toprağım tarımsal olarak kullanılamaması sebebiyle üzerinde durulması gereken önemli bir konu haline gelmiştir. Genel olarak üç faz sistemi sonucu oluşan karasu direkt toprağa bırakılmakta ya da uygun ortamlarda buharlaştırılmaktadır. Ancak bu metodlar karasuyun yüksek kimyasal oksijen ihtiyacını ve toksisitesini hafifletmiyor. Buna ek olarak buharlaşma havuzları kötü koku oluşumuna neden olmakta ve kullanılan kaynak sularını da kirletmektedir. Prina tesislerinin şehirlerle teması kent sakinlerinin kötü ve ağır kokulara maruz kalmalarına sebep olmaktadır. 70 civarında zeytinyağı üretim tesisi bulunan Nizip İlçemizde 3 tane de zeytinyağı atık tesisi (Prina Fabrikası) bulunmaktadır. Bu sorun zeytinyağı üretiminin en önemli merkezlerinden olan Gaziantep ilimizin Nizip bölgesinde bulunan zeytinyağı işletmelerinin de önemli sorunu haline gelmiştir. Ülkemizde yıllık 600 bin ton zeytin kara suyunun arıtılmaksızın alıcı ortamlara verildiği öngörülmekte ve sürekli sistemle çalışan işletmelerin giderek artması ile bu sorun daha da büyümektedir. Bu nedenle çevre değerlerimizin korunması ve kirliliğin önlenmesine yönelik olarak, ülkemizde var olan zeytinyağı işletmelerinden kaynaklanan atık suların alternatif giderilme yöntemleri ve ülkemiz koşullarında uygulanabilirliğinin belirlenmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.


Milletvekili Taşdoğan, Bakan Kurum tarafından yazılı olarak cevaplanmak üzere verdiği soru önergesinde, “Çevre kirliliğine sebep olan, gün geçtikçe büyüyen bu sorunu gidermek için Bakanlığınızın yaptığı bir çalışma var mıdır? Sektörel sorunu gidermek açısından, zeytinyağı işletmelerinin büyüklük, kapasite ve çalışma sezonunun kısa oluşu da göz önüne alınarak Nizip bölgesindeki işletmelerin tamamına yönelik bir proje geliştirmeyi planlıyor musunuz? Özellikle Prina tesislerinin neden olduğu kötü kokunun önlenebilmesi için bu tesislere devlet desteği ile şehir merkezlerini etkilemeyecek sahalarda tesis alanı sağlanmasını düşünüyor musunuz?” sorularını yöneltti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:21
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal Belediyesi Triatlon Balkan Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı
    1. Kartal Belediyesi Triatlon Balkan..
    2. Selde kaybolan Hüseyin Çapoğlu’nu eşi..
    3. Kur’an kursu örencilerine trafik..
    4. İran'da 5,2 şiddetinde deprem
    5. Afyonkarahisar’da trafik kazası: 6..
    6. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
    7. Nusaybin’de el yapımı patlayıcı..
    8. Gümüşhane'de otomobil ile minibüs..
    9. Siirt’te askeri helikopter yaralı..
    10. (Özel) Çocuklarıyla hiç göz göze..
    11. Nikah şekeri yerine fidan dağıttılar
    12. Hava Harp Okulundaki darbe..
    13. ABD füzeleri Avustralya’ya..
    14. Merkez Bankası:"Finansal istikrarın..
    15. Asya borsaları
    16. MB, yabancı para zorunlu karşılık..
    17. WhatsApp ve Instagram’ın ismi değişiyor!
    18. Yiğitali Hizmet Binası açılışa hazır
    19. Kuru meyvenin en büyük alıcısı Avrupa..
    20. GÜNCELLEME- Libya'da Hafter..
    21. CHP'li Belediye başkanı özel şoförünü..
    22. Avrupa borsaları
    23. Hobi bahçeleri Büyükçekmeceli..
    24. Modern pentatlonda Avrupa'da kota..
    25. Konya'da otomobil kanala düştü: 1 ölü
    26. CHP ve HDP’li belediyeler 2 bin..
    27. Giresunlu karı-koca trafik kazasında..
    28. Sincan Belediyesinden dev arsa yatırımı
    29. Ali Koç, yurt dışında okuyan Türk..
    30. F1 ve Moto GP’de heyecan zirve yaptı
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz