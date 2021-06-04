Taşdelen Yenidoğan Metro hattı neden kapatıldı? İBB Taşdelen Yenidoğan Metro hattını neden durdurdu?

Ekrem İmamoğlu’nun İBB başkanı seçilmesinden sonra İstanbul’a bir çivi dahi çakılmazken, AK Parti döneminde başlayan ve yara kalan projeler de Ekrem İmamoğlu tarafından tamamlanmak yerine bir bir durduruluyor. Milyonlarca İstanbullunun ulaşım sorununu çözecek olan kritik bir metro hattı iptal edildi. Sancaktepe Yenidoğan metro inşaatında çalışmalar durduruldu. Karar binlerce İstanbulluyu üzdü. İBB Başkanı İmamoğlu, "Duran metro inşaatlarını tekrar harekete geçirdik" dediği Sancaktepe Yenidoğan metro inşaatını durdurma kararı verdi.

İmamoğlu Taşdelen Yenidoğan Metro hattının üzerini kapattı

İmamoğlu, seçim vaadlerinden şimdiye kadar hiç birini yerine getirmeyi bırak, önceki dönemde başlanan ve yarım kalan projelerinin üstünü kapatıyor İmamoğlu, Sancaktepe Yenidoğan metro hattı projesini hayata geçiremeyince, inşaatı durdurma kararı aldı. İmamoğlu'nun talimatının ardından, yapılan kazı çalışmaları Büyükşehir Belediye ekiplerince beton dökülerek kapatılmaya başlandı. İBB Taşdelen Yenidoğan Metro hattı neden durdurduğunu açıklamadı.

Sancektepe eski belediye başkanı İsmail Erdem, Taşdelen Yenidoğan Metro hattı kapatılmasına ilişkin olarak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Sancaktepe Belediye Başkanlığım döneminde büyük bir özveriyle temellerini atıp, 9 istasyonda kazı işlemlerine başladığımız metro iptal ediliyor. İBB; Sancaktepe -Üsküdar metrosunun Sarıgazi - Taşdelen - Yenidoğan bölümünü iptal ediyor ve açılan çukurları dolduruyor. Dertli değilsen, yorulmana gerek yok Başkanlığım döneminde merhum Kadir abiye ihalesini yaptırıp, çalışmaya başlamıştık. Ahhh; eski günler nerde kaldın... İstanbul’lu bunu haketmiyor.” paylaşımında bulundu.