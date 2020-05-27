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Aktüel

Tasavvuf musikisi sanatçısı Mürşid Kavurmacı ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-27 11:31:15 -
Tasavvuf musikisi sanatçısı Mürşid Kavurmacı ölü bulundu

BURSA (AA) - Tasavvuf musikisi sanatçısı Mürşid Kavurmacı, Bursa'nın Mudanya ilçesindeki evinin yakınında ölü bulundu.

Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinden yürüyüş yapmak için ayrılan Kavurmacı'nın geri dönmemesi üzerine ailesi onu aramaya çıktı.

Kavurmacı'nın, evinin yakınındaki kayalıkların dibinde denizde hareketsiz olduğu görüldü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bir yakını tarafından sudan çıkarılan Kavurmacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kavurmacı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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