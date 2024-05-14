Tasarrufta da dansöze döndüler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın düzenlediği ortak basın toplantısı ile tasarruf paketi duyuruldu. Paket; taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, yurtdışı geçici görevlendirme giderleri, enerji ve atık yönetimi, haberleşme giderlerine odaklanıyor.

Şimşek, zorunlu haller dışında yeni kamu yatırım projesi alınmayacağını belirterek üç yıl boyunca taşıt alımı ve kiralanmasının durdurulacağını ifade etti. Daha birçok detay barındıran paket, ekonomik toparlanma sürecinde kamu giderlerini büyük oranda azaltacağı gerekçesiyle büyük beğeni topladı.

Ancak solcu – kemalist mahalleden tasarruf paketine akılalmaz eleştiriler gelmeye başladı. Özellikle Cumhuriyet ve Sözcü, tasarruf tedbirleri alınmasından duydukları rahatsızlığı utanmadan manşete taşıdı.



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Akit TV’de Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu gazetelerin rezil manşetleri de masaya yatırıldı.

Daha düne kadar başta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın makam aracını dedikodu malzemesi yapan mahallenin şimdi tasarruf paketine saldırdığını vurgulayan Karahasanoğlu, “Biz de destek veriyor ve bizim inancımızda israfın haram olduğunu belirtiyorduk ama gelin görün ki buna itiraz ediyorlar” dedi.