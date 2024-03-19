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Gündem Tasarrufçu Ekrem'den 'mini' harcama: Konser ve reklama 1 yılda 3 milyar TL!
Gündem

Tasarrufçu Ekrem'den 'mini' harcama: Konser ve reklama 1 yılda 3 milyar TL!

Yeniakit Publisher
2024-03-19 08:50:00 -
Tasarrufçu Ekrem'den 'mini' harcama: Konser ve reklama 1 yılda 3 milyar TL!

İBB, 2023 yılı denetim raporuna göre geçen yıl muhtelif konser, etkinlik ve reklama 3 milyar 70 milyon TL harcadı. Raporda, İBB iştiraklerinin kazandığı ihaleleri taşere etmesi nedeniyle fazladan 380 milyon lira ödeme yapıldığı belirlendi.

İBB, 2023 yılı denetim raporuna göre geçen yıl muhtelif konser, etkinlik ve reklama 3 milyar 70 milyon TL harcadı. Raporda, İBB iştiraklerinin kazandığı ihaleleri taşere etmesi nedeniyle fazladan 380 milyon lira ödeme yapıldığı belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2023 yılı denetim raporu, milyarlarca liraya varan israfı ve usulsüzlüğü ortaya koydu. İBB, geçen yıl konser, etkinlik ve reklam için

11 ayrı ihale yaptı. Kamuoyunda çok tartışılan 553 milyon liralık 100’üncü yıl konseri de dahil olmak üzere, ihale bedelleri 431 milyon lira, 420 milyon lira, 555 milyon lira, 284 milyon lira, 66 milyon lira, 10 milyon lira,

9 milyon lira, 7 milyon lira, 3 milyon lira ve 3 milyon lira olan 11 ayrı konser, etkinlik ve reklam üretim ihaleleri rekabet koşulları hiçe sayılarak önce İBB iştiraklerine, ardından da alt yüklenici firmalara verildi.

FAZLADAN 380 MİLYON TL ÖDENDİ

Yapılan ihaleler gerçek yüklenicilere doğrudan ihale edilmeyip, alt yükleniciler eliyle işlerin gördürülmesi nedeniyle, tedarik edilen mal ve hizmetler, gerçek piyasa değerlerinden daha yüksek fiyatlara mal edildi. Bu da 3 milyar 70 milyon lira bedeli bulunan toplam 11 ayrı ihale için İBB kasasından fazladan 380 milyon lira çıkmasına neden oldu.
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Bizden çaldığınızı geri verin
İBB iştiraki İstanbul Enerji A.Ş'de çalışan işçiler, maaş zammı taleplerinin yerine getirilmemesini protesto etti. İBB'nin Saraçhane binası önünde toplanan işçiler, “Haklıyız, kazanacağız” diye slogan attı. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, belediye binasına girmeye çalışan bazı işçilere, polis ve zabıta ekipleri müdahale etti. Tarafların sakinleşmesinin ardından, işçiler adına açıklama yapan Süleyman Keskin, yönetimin aylardır kendilerini oyaladığını söyledi: “2 yıldır bizden çalınanları, hakkımız olanları istemek için geldik. 2,5 ay boyunca burada yetkililere dil döktük. İşçi arkadaşlarımız geldi, anlattılar. Tüm yetkililerin, bize verdikleri tek bir cevap var: Haklısınız, bekleyin ileride düzelteceğiz. Yıllardır bekliyoruz. Sorunun çözüme kavuşması için beraber dil döküyoruz. Oyalamak dışında hiçbir adım atmayanlar, bugün de yüzlerce enerji işçisinin taleplerini görmezden gelmeye çalışıyor. Tek bir isteğimiz var, bizden çaldıklarınızı geri verin.”

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