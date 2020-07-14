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Siyaset

Tasarruf naraları atan 'şovmen İmamoğlu'ndan 319 bin liralık ziyafet

Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' ve 'tasarruf' naraları atan ancak koltuğa oturmasının ardından işçi kıyımları, tatilleri, Yenikapı ve antrikot tiyatrolarıyla gündemi meşgul eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalıştayda topladığı CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanlarının da bulunduğu toplam 50 kişiye 319 bin TL tutarında ziyafet çektirdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 08:48:00 -
Tasarruf naraları atan 'şovmen İmamoğlu'ndan 319 bin liralık ziyafet

Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bir araya geldiği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP’li Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ev sahipliği yaptığı çalıştayda yemek masrafının 319 bin 780 TL olduğu öğrenildi.

Seçim öncesi 'İmamoğlu şov'

Büyükşehir'de araç israfı olduğunu iddia eden, belediye çay ocağında 'antrikot' şovuna soyunan CHP'li Ekrem İmamoğlu, göreve gelir gelmez kiralık araç ihalelerini peş peşe sıralayarak seçim öncesi tutumu ile çelişmişti.

Sabah'tan Damla Kaya'nın haberine göre; İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelişinin ardından ilginç bir israfa daha imza atıldığı ortaya çıktı.

50 kişiye 319 bin TL'lik ziyafet

Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da katıldığı bir çalıştay düzenlenmişti. Çalıştaya toplam 50 kişi katılmıştı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde 29 Ağustos 2019'da yapılan çalıştayda yemek masrafının 319 bin 780 lira olduğu anlaşıldı.

Bu hesaba göre söz konusu organizasyona katılanların kişi başı yemek masrafının 6 bin 395 bin lira olduğu ortaya çıktı.

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Yorumlar

hizipsavar

ye kürküm ye aksırıncıya kadar tıksırıncaya kadar ye.
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BABACAN

Çüşş bu ne biçim hesap böyle kişi başı bir DANA'mı yediler.
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