Tasarruf için ortak karta geçmede ilk adım
Ortak kart kullanma kararı alan Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, ortak şirket kuruyor.21 Eylül 2019 Cumartesi 11:27
Ortak kart kullanma kararı alan 3 kamu bankası ortak şirket kuruyor. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ’ye yüzde 33,33’lük pay oranı ile iştirak edecek. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamalarda, 21 milyon TL sermayeli Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ’ye yüzde 33,33’lük pay oranı ile iştirak edilmesine karar verildiği, şirkete tüzel kişilik kazandırma çalışmalarının devam ettiği bilgisine yer verildi.
YORUM YAZ