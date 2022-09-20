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Dünya Tasarruf çağrısı yapan Alman Ekomomi Bakanı: Hava durumu için dua ediyorum!
Dünya

Tasarruf çağrısı yapan Alman Ekomomi Bakanı: Hava durumu için dua ediyorum!

Rusya-Ukrayna savaşının ardından vatandaşlara tasarruf çağrısının yapıldığı Almanya'da Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, "Havadan yana şanslı olmamız için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 16:24:00 - 2022-09-20 16:31:44
Tasarruf çağrısı yapan Alman Ekomomi Bakanı: Hava durumu için dua ediyorum!

Almanya'da yaşanan doğalgaz krizi nedeniyle Berlin yönetimi, yaklaşan kış mevsimi öncesi sıkı tedbirler almaya çalışıyor. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, kışın zorlu şartlarla karşılaşmak istemediklerini ifade ederek, "Havadan yana şanslı olmamız için dua ediyorum" dedi. Bild gazetesi ise "Habeck, yukarıdan yardım bekliyor" diye yazdı.

Alman hükümeti, yaklaşan kış mevsimi öncesi sıkı tedbirler almaya çalışıyor. Doğalgaz depolarının tam doluluğa yaklaştığı Almanya'da, soğuk günlerin aksaklık olmadan atlatılması planlanıyor. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, doğalgaz depolama tanklarıyla ilgili çabaların "iyi gittiğini" söylerken, "Sadece bu kış için yeterli." uyarısında bulundu.

Bakandan tasarruf çağrısı

Habeck, düzenlediği basın toplantısında, "Gaz tasarrufu ile her şey yolunda giderse ve hava konusunda şanslı olursak, kışı iyi geçirme şansımız olur." dedi.

"Havadan yana şanslı olmamız için dua ediyorum"

Alman Bakan, bununla ilgili beklentisini aktarırken, hava durumu konusunda dua ettiğini söyledi. Habeck, "Havadan yana şanslı olmamız için dua ediyorum." diye ekledi. Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki yetkililer, gaz depolarının büyük ihtimalle kıştan sonra boş olacağını düşünüyor.

"Habeck yukarıdan yardım bekliyor"

Bild gazetesi, ise bakanın açıklamasıyla ilgili, "Gaz depolama yüzde 90 ama Habeck yukarıdan yardım bekliyor." dedi.

Haberde, "Soğuk bir kışa hazırlıklı değil miyiz? Gaz depolama tankları zaten dolu olmasına rağmen, ürpertici kış tehdidiyle karşı karşıyayız. Görünüşe göre önümüzdeki aylarda kış aylarının tüketimini telafi etmek için depolama tanklarını yeterince doldurmayacağız." ifadelerine yer verildi.

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