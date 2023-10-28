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Ekonomi Tasarımın yolu "doğal taşlarla" döşeniyor
Ekonomi

Tasarımın yolu "doğal taşlarla" döşeniyor

Yeniakit Publisher
2023-10-28 12:40:00 - 2023-10-28 12:40:16
Tasarımın yolu "doğal taşlarla" döşeniyor

Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması için kollar sıvanırken sektörün katma değer oluşturması için de stratejik eylemlere kapı aralanıyor.

Bu yıl 12’nci kez İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından düzenlenecek olan Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması için son başvuru tarihi, 1 Aralık 2023 olarak belirlendi. Profesyonel ve öğrenci kategorilerinde tasarımların yarışacağı etkinlik ile katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ürünler geliştirilmesi amaçlanıyor. İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Funda Bekişoğlu, “İMİB olarak her yıl düzenlediğimiz bu yarışma ile maden sektörünü tasarım noktasında teşvik ediyoruz. Çünkü, doğal taş sektörünün geleceği tasarımda.” diye konuştu.

Geleneksel hale geliyor

İMİB tarafından geleneksel hale getirilen Doğal Taş Tasarım Yarışması ile Türk doğal taşlarının tasarım niteliğinin artırılmasının amaçlandığını dile getiren Bekişoğlu, “Bu yarışma ile özgün ve endüstriyel olarak üretilebilir ürünlerin tasarlanmasına katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Mimarlar ve tasarımcılar eşliğinde, tasarım niteliği yüksek ürünlerin günlük hayata uyarlanmasını istiyoruz." dedi.

Katma değer sunuyor

Bekişoğlu, “ İhracatımızı daha hızlı yükseltmek, daha fazla ülkede Türk doğal taşını sergilemek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın daha fazla değer kazanması için de doğal taşlarımızın; tasarım açısından güçlü, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı, üretilebilir ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Modern bir hayat yaşıyoruz ve modern hayatı besleyebilmek için de madenlerimizi en güzel ve en doğru şekilde hakkıyla kullanabilmemiz gerekiyor" dedi.

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