Taş üstüne taş koymayan Ekrem manipülasyon peşinde

Zeytinburnu’nda, önceki gün tahliyesi gerçekleştikten sonra yıkılan binayı fırsat bilerek, “Yapı tespiti için bazı binalara İBB sokulmuyor, kentsel dönüşümde engeller çıkarılıyor” paylaşımını yapan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun büyük bir manipülasyona imza attığı ortaya çıktı. AK Partili ilçe belediyelerinde zorluk çıkarılıyor iftirasını atan Ekrem İmamoğlu, İstanbul genelinde yıkılması gereken 974 riskli binanın 547’si CHP’li ilçe belediyelerin sınırları içerisinde olduğu halde, dönüşüm adına tek bir kazma vurmadığı öğrenildi.

Hayal 100 bin, gerçek “sıfır”

Deprem gibi kritik bir konuyu bile kişisel reklamına meze eden İmamoğlu’nun, yerel seçimler öncesi kentsel dönüşümle ilgili verdiği hiçbir sözü tutmadığı belirlendi. Göreve geldiği taktirde 1 yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin riskli binayı dönüştüreceklerini iddia eden İmamoğlu’nun, şu ana kadar tek bir dönüşüm projesini dahi bitiremediği öğrenildi. Diğer yandan göstermelik deprem çalıştayları düzenleyen halkın gözünü boyayan İmamoğlu, gerçekte ise İstanbul’un kentsel dönüşüm bütçesini azalttı. AK Parti döneminde, 1 milyar 13 milyon lira olan kentsel dönüşüm bütçesi, İmamoğlu döneminde 257 milyon 119 bin liraya kadar düşürüldü.

CHP’li İmamoğlu’nun, deprem gibi kritik bir konuda bile kişisel reklam derdine düşerek, AK Parti’ye yüklenmesi trajikomik bir vaka olarak yorumlandı.