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Kadın - Aile Tas kebabı tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Tas kebabı tarifi, nasıl yapılır?

"Akşam yemeği için ne pişirsem?" diye düşünüyorsanız, tas kebabı mükemmel bir alternatif.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 11:37:00 - 2021-12-01 11:41:20
Tas kebabı tarifi, nasıl yapılır?

Kolay tas kebabı tarifi hem sulu yemek hem de kebap severler için oldukça iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Tas Kebabı Tarifi

Malzemeler

  • 750 gr kuşbaşı doğranmış dana eti
  • 1 adet büyük boy kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 diş sarımsak
  • 4-5 adet yeşil sivri biber
  • 1 adet küçük boy kırmızı etli biber
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 adet orta boy kabukları soyulmuş
  • Tuz, kimyon, karabiber
  • Arzuya bağlı kekik

Yapılışı

Etleri yıkayıp suyunu iyice süzün. 1 yemek kaşığı tereyağı derin bir tencerede eritin Üzerine küçük kuş başı etleri ilave edip etler suyunu salıp çekene kadar soteleyin. Suyunu çeken eti 1 2 dakika kavurun Etlerin üzerine çıkacak şekilde sıcak su ilave edip etler hafif yumuşayana kadar pişirin. Diğer yandan küçük tavaya kalan tereyağı ve sıvı yağı ilave edip küçük küp doğranmış sarımsak soğanları kısık ateşte soğanlar şeffaf renk alıp hafif renk değiştirene kadar soteleyin. Üzerine doğranmış kırmızı ve yeşil biberleri ilave edip biberler hafif diri kalacak şekilde soteleyin. Üzerine salça ve küp doğranmış domatesleri ilave edin. 1 2 dakika daha soteleyin Hafif yumuşayan etlerin üzerine ilave edin. Tuz kimyon ve karabiber ekleyip etler yumuşayana kadar pişirin.Yumuşacık lezzetli tas kebabını 10 15 dakika dinlendirip sıcak olarak servis edin. Kekik kullanacaksınız ocağı kapattıktan sonra ilave ediniz. Lezzetli yumuşacık etli tas kebabı yapmak istiyorsanız dana antrikot tercih ediniz.

 

 

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