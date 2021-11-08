Tartolet tarifi, nasıl yapılır?

Özellikle çocuklarınızın çok seveceği bir tatlı tarif. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

Hamuru için;

150g tereyağı

1 adet yumurta

Yarım su bardağından biraz fazla toz şeker

1 paket vanilya

1 tutam tuz

2 su bardağı + 1 yemek kaşığı un

Kreması için;

500ml süt

Yarım su bardağından biraz fazla mısır nişastası

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

50g tereyağı

1 poşet krem şanti

Mevsim meyveleri (üzeri için)

Yapılışı

Uygun bir yoğurma kabına tereyağı, yumurta, toz şeker, vanilya ve tuzu ekleyelim. Unumuzu da yavaş yavaş ekleyerek sert bir hamur yoğuralım. Hamurumuzu yoğurduktan sonra streç film ile saralım ve dinlenmesi için 1 saat kadar buzdolabında bekletelim. Kreması için tenceremize süt, mısır nişastası ve şekeri ekleyerek karıştıralım. Koyulaşıp kıvam alana kadar pişirelim. Kaynayıp göz göz olan kremamızın altını kapatarak içerisine vanilya ve tereyağı ekleyelim, güzelce karıştıralım. Daha hızlı soğuması için kremamızı ayrı bir kaba aktaralım ve üzerini hava almayacak şekilde streçleyelim. Kremamız oda sıcaklığına geldikten sonra içerisine krem şantiyi ilave edelim ve çırpalım. Üzerinin kabuklanmaması için tekrar streçleyelim ve buzdolabında soğumaya bırakalım. Tezgaha bir parça pişirme kağıdı alıp hamurumuzu üzerine yerleştirelim. Bıçak yardımı ile iki eşit parçaya keselim. Parçalardan önce bir tanesini elimizle yuvarlayalım ve pişirme kağıdı üzerine alalım. Üzerine tekrar pişirme kağıdı kapatalım ve merdane yardımı ile hamurumuzu genişletelim. Yeterli inceliğe gelen hamurumuzun üzerinden pişirme kağıdını alalım ve kesme aparatı ile kullanacağımız tartolet kalıplarına göre hamurumuzu keselim. Daire şeklinde kestiğimiz hamurlarımızı alalım ve kalıplarımızın içerisine yerleştirelim. Kenarlarda kalan fazla hamuru ayıralım. Pişerken kabarmaması için çatal ile hamurların tabanına delikler açalım. Diğer hamurumuza da sırası ile aynı işlemleri uygulayalım. Ben bu defa hamurlarımı muffin kalıplarına yerleştirdim. Sizler de tartolet kalıbınız yoksa bu şekilde yapabilirsiniz. Tartoletlerimizi önceden ısıttığımız 180°C fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişmeye bırakalım. Kremamızı dolaptan alalım ve sıkma torbamızın içerisine dolduralım. Kullanacağımız meyveleri de dilimleyelim. Ben ananas, çilek, kivi ve mız kullandım. Siz dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Pişen tartoletlerimizi ters çevirerek kalıptan çıkartalım. Servis tabağımıza alarak ilk sıcaklığının çıkması için bekletelim. İlk sıcaklığı çıkan tartoletlerimizin ortasına kremamızdan sıkalım. Üzerini meyveler ile süsleyerek servis edelim. Afiyet olsun.