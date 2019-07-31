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Tartolet | Akışkan çikolatalı mini tart tarifi

Misafirlerinize sunum yaparken, lezzetli bir tatlı ikram etmek istiyorsanız, bu tarif tam da size göre..

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:21
Tartolet | Akışkan çikolatalı mini tart tarifi

Harika bir tart tarifiyle karşınızdayız. Dilerseniz köpük köpük kıvamı, kremsi dokusuyla, çikolatalı rüya tart tarifinede bir göz atın.

Malzemeler

Tart için;

  • 1 yumurta
  • 125 gr tereyağı
  • yarım çay bardağı sıvıyağ
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 paket vanilya
  • Aldığı kadar un

İçi için;

  • 100 gr bitter çikolata
  • 100 gr sütlü çikolata
  • 1 paket sıvı krema
  • Kızılcık reçeli

Oda sıcaklığında olan tereyağını bir kap içerisine alın. Üzerine malzemeleri ilave edin.

Unu dikkatli bir vaziyette ekleyin. Elinize yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Bir kenarda çikolataları benmari usulü eritin.

Tart hamurundan bezeler yapın. Kalıplarınızı yağlayıp, içerisine hamuru eşit yayacak şekilde bastırın.

Kenarlarının çok ince olmamasına özen gösterin. Hepsinin aynı kalınlıkta olması, yanma ya da pişmeme gibi sorunların ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

Tartlarınızın ortasına çatal ile delikler açın.

170 derecelik fırında hafif renk alıncaya kadar pişirin.

Benmari usulü erittiğiniz çikolataları alıp, ilk sıcağının çıkması için bir süre karıştırın. İçerisine kremayı ilave edin. Krema kullanmak istemeyenler, süt, tereyağı ve bir miktar şekerle de aynı kıvamı tutturabilirler.

Hazırladığınız tartın içerisine bir çay kaşığı kadar kızılcık reçeli ve üzerine de çikolata sosundan ilave edin ve kenara alın.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:21
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