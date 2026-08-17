  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kuriş’e o şirketlerle ilişkisi soruldu! Ortaklıkları kabul etti Çamlıhemşin tüneli açıldı! Yıllık 772 milyon lira tasarruf sağlayacak Kameraları bantlayan Ekrem’in adamı bakın ne dedi! “Gizlenecek bir şeyimiz yok…” Emekli Albay’dan İsrail’e uyarı: Karşınızda Atatürk Türkiyesi yok! Türkiye’yi tehdit büyük aptallık! Eski sevgili dehşeti! Binayı kundaklayıp kaçtı: “Ölüm korkusuyla yaşıyorum” Bakan Tekin'den gençliğe ikaz: Dünya vatandaşlığı kültürel bir tezgah! Vatandaşlar ifşa etmişti! Türkiye, İsrailli çifte vatandaşa ev hapsi verdi AK Parti'nin acı günü: Eski milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı Mekke Anlaşması'nın perde arkası! İletişim Başkanı Duran çarpıcı açıklamalar Artık “Gülen’in kızıyım” diyecek… FETÖ’cü sapkın Enes Kanter: Kendimi kadın gibi hissediyorum
Gündem Tartıştıkları sürücünün aracına seyir halindeyken pompalı tüfekle ateş açtılar: 1’i çocuk 2 kişi yaralandı
Gündem

Tartıştıkları sürücünün aracına seyir halindeyken pompalı tüfekle ateş açtılar: 1’i çocuk 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tartıştıkları sürücünün aracına seyir halindeyken pompalı tüfekle ateş açtılar: 1’i çocuk 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki sürücü arasında yaşanan yol verme tartışmasının ardından sürücüler yollarına devam ederken bir süre sonra araçtaki 4 kişi, tartıştıkları sürücünün aracına seyir halindeyken yaklaşıp pompalı tüfekle ateş açtı. Araçtaki baba ile 11 yaşındaki kızı yaralandı.

Dehşet olay, Siverek ilçesine bağlı Yücelen Mahallesi'nde meydana geldi. M.A.S. (40) 63 ADP 423 plakalı araçla Siverek istikametine seyir halinde olduğu sırada, başka bir araçta bulunan kişilerle yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından yollarına devam eden sürücülerden 63 AGS 295 plakalı araçtan seyir halindeyken av M.A.S’nin aracına pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu M.A.S. ile kızı İ.S.S. (11) yaralandı. İhbar üzerine ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli araç Karakeçi Mahallesi Keskin Sokak'ta durdurularak, araçta bulunan İ.C. (26) gözaltına alındı. Araçta İ.C. ile birlikte oldukları belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23