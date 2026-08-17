Tartıştıkları sürücünün aracına seyir halindeyken pompalı tüfekle ateş açtılar: 1’i çocuk 2 kişi yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki sürücü arasında yaşanan yol verme tartışmasının ardından sürücüler yollarına devam ederken bir süre sonra araçtaki 4 kişi, tartıştıkları sürücünün aracına seyir halindeyken yaklaşıp pompalı tüfekle ateş açtı. Araçtaki baba ile 11 yaşındaki kızı yaralandı.
Dehşet olay, Siverek ilçesine bağlı Yücelen Mahallesi'nde meydana geldi. M.A.S. (40) 63 ADP 423 plakalı araçla Siverek istikametine seyir halinde olduğu sırada, başka bir araçta bulunan kişilerle yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından yollarına devam eden sürücülerden 63 AGS 295 plakalı araçtan seyir halindeyken av M.A.S’nin aracına pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu M.A.S. ile kızı İ.S.S. (11) yaralandı. İhbar üzerine ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli araç Karakeçi Mahallesi Keskin Sokak'ta durdurularak, araçta bulunan İ.C. (26) gözaltına alındı. Araçta İ.C. ile birlikte oldukları belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.