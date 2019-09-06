0553 313 94 23

Tartıştıkları makam şoförünü yaralayan 2 kardeş tutuklandı

Afyonkarahisar'da tartıştıkları Çay İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'nın makam şoförünü bıçakla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı

06 Eylül 2019 Cuma 14:41
Tartıştıkları makam şoförünü yaralayan 2 kardeş tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da tartıştıkları Çay İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'nın makam şoförünü bıçakla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

Atlı'nın makam şoförü Metin Sansarcı'yı bıçakla yaralanması olayına karıştığı gerekçesiyle aranan Ali Ç, Yeşilyurt köyünde jandarma ekiplerine teslim oldu.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere Çay İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Daha önce gözaltına alınan Sedat Ç. ile kardeşi Ali Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'nın makam şoförü Metin Sansarcı, bir düğün sırasında randevu nedeniyle tartıştığı 2 kardeş tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı.

Şüphelilerden Sedat Ç, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanmış, Çay Belediyesinde memur olarak çalışan Ali Ç'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:41
  1. 2 kardeş
  2. Afyonkarahisar
  3. Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı
  4. makam şoförü
  5. tutuklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediye başkanının evine pompalı tüfekle ateş edildi
    1. Belediye başkanının evine pompalı..
    2. FETÖ’den aranan şahıs teslim oldu
    3. Alaplı TSO Kaymakam Yılmaz’ı ziyaret..
    4. Kayak Merkezi yolunda asfalt çalışması
    5. Pasinler Belediyesi Prof.Dr.Sevimli’yi..
    6. Elazığ’da "Atık Yağlar" geri dönüşümle..
    7. ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı..
    8. Arabanın teyibine saklanan uyuşturucu..
    9. Başkan Büyükkılıç’ın Eşi..
    10. Bilinçli tarımın patateste verimi..
    11. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı..
    12. ULUTEK’in kalitesi tescillendi
    13. Boks Milli Takımı Rusya'ya gitti
    14. "Blokzincirin finansal piyasalarda..
    15. Manisa’da çocukların tehlikeli..
    16. Sağlık Bakanı Koca'dan Ankara Valisi..
    17. Meteoroloji, Trump'ı yalanladı
    18. Şuhut’ta Trafik Şube Güvenlik..
    19. Sara hastası kadın 3 çocuğuyla sokakta..
    20. Lingling Tayfunu Kore yarımadasına..
    21. CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü
    22. İznik’te büyük deniz keşfi
    23. Esnafa 4 kredi kullanma imkânı
    24. Kaymakam Sinanoğlu kurumları inceledi
    25. Malezya'da Keşmir'deki Müslümanlarla..
    26. Cumhuriyet Tırı Bilecik’te yoğun ilgi..
    27. Tartıştıkları makam şoförünü yaralayan..
    28. Tunceli'de silahlı kavga: 2 gözaltı
    29. İdareci ve öğretmenlere liderlik..
    30. Kartallı minik sporcular madalyalarını..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim