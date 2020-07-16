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Aktüel

Tartıştığı sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-07-16 15:49:34 -
Tartıştığı sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı Gürcistan uyruklu kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanık, 8 yıl 12 ay hapse mahkum edildi.

5. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu sanık İbrahim C. (49) ile taraf avukatları hazır bulundu.

Suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulunurken, mağdur Marina D'nin (48) avukatı ise suçun sabit olduğunu yineleyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Hakim, sanığı "kasten yaralama" suçundan 8 yıl 12 ay hapse mahkum etti.

- "Hapishaneden mektupla taciz etmiş"

Öte yandan aynı sanık ve şikayetçinin 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen cinsel taciz davasındaki karar duruşmasında ise müşteki avukatı sanığın tutuklu bulunduğu süre zarfında müvekkili Marina D'ye 4 farklı mektup göndererek taciz ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılması istedi.

Hakim, suçun işlendiğine kanaat getirerek, sanığı 5 ay 18 gün hapisle cezalandırdı.

- Olay

Eskişehir'de 2017'de tartıştığı sevgilisi Marina D'nin yüzüne kimyasal madde atan İbrahim C, mağdurun şikayeti üzerine polis tarafından Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Bilgisayar öğretmenliği ve çocuk bakıcılığı yaparak geçimini sağlayan Marina L. ise Eskişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.


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