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Aktüel

Tartıştığı şahısların üzerine otomobili sürmeye çalışan sürücü park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde tartıştığı şahısları üzerine aracını süren şahıs, park halindeki bir otomobile çarptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 23:31:01 -
Tartıştığı şahısların üzerine otomobili sürmeye çalışan sürücü park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde tartıştığı şahısları üzerine aracını süren şahıs, park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki 1 kişi yaralandı.


Kaza, Gölcük ilçesi Donanma Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Onur K. idaresindeki 41 TU 219 plakalı otomobille seyir halindeyken, caddede bulunan bir grupla arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası alkollü olduğu iddia edilen Onur K. aracını tartıştığı şahısların üzerine sürmeye çalıştı. Panikle direksiyon hakimiyetini kaybeden Onur K., park halinde bulunan 41 AEB 510 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile yan yatan otomobilde bulunan Onur K. ve Muhammet Ali U. Yaralandı.


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından otomobilden çıkartılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Gölcük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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