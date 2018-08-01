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Tartıştığı memurun kulağını ısırdı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ruhsat meselesi nedeniyle çıkan kavgada memur Murat Karakaş'ın kulağı ısırıldı. Yaralanan memur Murat Karakaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:06
Tartıştığı memurun kulağını ısırdı

Trabzon’da ruhsat meselesi nedeniyle çıkan kavgada, memur Murat Karakaş’ın kulağı ısırıldı. Yaralanan memurun kulağının arka kısmından kopan 3 santimetrelik deri dikilerek tedavi altına alındı.

Olay önceki gün saat 14. 00 sıralarında ilçe belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde meydana geldi. İddiaya göre, D.A. ve M. A. adlı kardeşler, inşaat ruhsatı işlemi için geldikleri belediyede yapı ruhsat memuru Murat Karakaş ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda, kardeşlerin biri memur Karakaş'ı kulağından ısırdı. Kavgada taraflar çevredeki vatandaşlar ve çalışanların araya girmesiyle ayrılırken, kulağından yaralanan Karakaş ise ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Karakaş'ın, kulağının arka kısmından kopan 3 santimetrelik derinin kulağına dikildiği belirtildi.


SENDİKA OLAYI KINADI

Öte yandan olayla ilgili taraflar birbirinden şikâyetçi olurken, İnşaat Mühendisleri OdasıTrabzon Şubesi de yazılı açıklama yaparak olayı kınadı. Sendikadan yapılan açıklamada şöyle dendi:
"Üyemiz Murat Karakaş’a yapılan sözlü ve fiziki saldırıyı kınıyor, üyemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bundan sonraki süreçte üyemizin ihtiyaç duyacağı her noktada yanında olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. İnsanların devletten alacağı hizmetleri yerine getirmek sureti ile ülkemize hizmet eden “Kamu Görevlileri”, her işi kendi istedikleri şekilde çözülmeyenin suçlayıp saldıracağı günah keçileri değildir. Yasal mevzuat çerçevesinde görevlerini yapan kamu çalışanı üyelerimiz, aynı zamanda hepimizin hayatını kolaylaştırmak adına hizmet üreten vatandaşlarımızdır. Unutulmamalıdır ki, hizmet alan ve hizmet verenin ortaya çıkardığı sonuç birlikte anlamlıdır. Son günlerde sağlık ve diğer alanlarda da sıklıkla rastlanılan, kamu görevi yapan insanlara uygulanan şiddetin, bu kez kentimizde bir üyemize yapılmış olması, huzurun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğimizin simgesi kentimiz adına bizi daha da üzmüştür"

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:06
  1. Trabzon
  2. memur
  3. kavga

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