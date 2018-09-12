Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle hayatına son verdi

Çanakçı ilçesine bağlı Kahraman köyü Tekdoruk Mahallesi'ndeki evlerinde S.K. ile eşi Muhammet K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, pompalı tüfekle kocasına ateş etti. Başından yaralanan Muhammet K, olay yerinde hayatını kaybetti.

Muhammet K'nın cesedi, incelemenin ardından Giresun Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Şüpheli S.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.