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Yerel Tartıştığı kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı
Yerel

Tartıştığı kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı

Yeniakit Publisher
2023-10-04 02:27:00 -
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı

Mardin'de bir kadın tartıştığı kocası Nedim Solmaz’ı bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Mardin'in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadın ile eşi Nedim Solmaz arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın kocası Nedim Solmaz'ı bıçakla yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nedim Solmaz, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kocasını yaralayan kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneden alınan bilgiye göre Nedim Solmaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

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