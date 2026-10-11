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Aktüel Tartıştığı kız kardeşini balkondan atıp silahla intihar etti
Aktüel

Tartıştığı kız kardeşini balkondan atıp silahla intihar etti

Yeniakit Publisher
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Tartıştığı kız kardeşini balkondan atıp silahla intihar etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kardeş kavgasında kız kardeşini balkondan atan kişi, tabancayla hayatına son verdi.

Dehşet olay, saat 13.00 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Barış Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. Timuçin Ç. (51) ile kız kardeşi A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Timuçin Ç., kız kardeşini birinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı. Timuçin Ç., daha sonra evdeki tabancayla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

A.Ç. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yardımıyla balkona giren sağlık görevlileri, kendini yaralayan Timuçin Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan Timuçin Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. A.Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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