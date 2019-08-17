Tartıştığı kadını rehin almak isteyen kişi yaralandı Ordu'da hastanede tartıştığı kadını bıçakla rehin almak isteyen kişi, çıkan arbedede yaralandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde hastanede tartıştığı kadını bıçakla rehin almak isteyen kişi, çıkan arbedede yaralandı. Ünye Devlet Hastanesi koridorunda M.A. ismi henüz öğrenilemeyen kadınla tartışmaya başladı. M.A. tartıştığı kadını bıçakla rehin almaya çalıştığı sırada olaya özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Çıkan arbedede M.A. bıçağın vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı, kadın ise olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaralanan M.A tedavisinin arıdından ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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