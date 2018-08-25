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Tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Çorum’da bir kişi tartıştığı eşini boğarak öldürdü.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:50
Tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Olay, Karakeçili Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şaban E. (70) ile eşi Elif E. (63) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şaban E. eşini boğazını sıkarak öldürdü. Olayın ardından il dışında olduğu öğrenilen kızını arayan zanlı “anneniz öldü” diyerek evlerinin yakınında bulunan Çorum Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

 

Zanlının eşini öldürdüğünü belirtmesi üzerine eve giden polis ekipleri yatak odasında Elif E’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Elif E’nin cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Elif E.’nin cesedinin kesin ölüm sebebinin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

 

Gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınan zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:50
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