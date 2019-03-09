0553 313 94 23

Tartıştığı eşini bıçaklayan alkollü koca tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaralayan kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 18:25
Tartıştığı eşini bıçaklayan alkollü koca tutuklandı

Samsun'da alkollü geldiği evinde, çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren eşi Necla Ç.'yi (41) bıçaklayarak, ağır yaralayan Metin Ç. (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün İlkadım ilçesi, Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü gelen Metin Ç., çocuklarına şiddet uyguladığı için kendisine tepki gösteren eşi Necla Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Metin Ç., eşini vücudunun 3 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Karnına ve sırtına aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan Necla Ç., 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Necla Ç., buradaki ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Operasyondan sonra yoğun bakıma alınan Necla Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince, 2.44 promil alkollü olduğu tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 18:25
  1. Samsun
  2. İlkadım ilçesi
  3. karısını bıçakladı
  4. alkollü koca
  5. kadınlara şiddet
  6. tutuklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ruhani, Ayetullah Ali Sistani ile görüşecek
    1. Ruhani, Ayetullah Ali Sistani ile..
    2. "İstihdam edilen engelli sayısı 180..
    3. Beylikdüzü’nde araç uçurumdan aşağıya..
    4. Büyükşehir Belediye çalışanlarının..
    5. "Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu"..
    6. Ertuğrul Akbay'ın eski müdürü: Hakkımı..
    7. Ali Koç’a yoğun ilgi
    8. Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından..
    9. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:
    10. Alarko'nun Bükreş'te yapacağı çevre..
    11. Tekerlekli Sandalye Basketbol..
    12. Osman Özköylü: "Oyunun hakkı..
    13. Yunus polislerden kanser hastası..
    14. Ümit Özat: "Önümüzdeki maç ve..
    15. Saruhanlı’da Cumhur İttifakı’na yoğun..
    16. Bakan Kasapoğlu'ndan Esra Bayrak'a..
    17. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta..
    18. MHP’li Akçay’dan beka vurgusu
    19. Karaman: "Galibiyet camiamıza hayırlı..
    20. Ercan Kahyaoğlu: "Oyun oynamaya..
    21. İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna..
    22. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    23. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    24. 9. INAS Avrupa Salon Atletizm..
    25. Önlem paketini yetersiz bulan Sarı..
    26. Rus askeri gemisi Çanakkale..
    27. MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı!..
    28. "Cumhur İttifakı'nı durduramayacaklar"
    29. Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadınlar..
    30. "Nasıl Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı