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Aktüel Tartıştığı eniştesini tüfekle öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
Aktüel

Tartıştığı eniştesini tüfekle öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 22:53:21 -
Tartıştığı eniştesini tüfekle öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, tartıştığı eniştesini tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde yaşayan İ.O, evine gelen eniştesi Buhra Şahin ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında İ.O'nun tüfekle Şahin'i vurduğu iddia edildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.O'nun karakoldaki işlemleri devam ediyor.

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