0553 313 94 23

Tartıştığı akrabasını tabancayla yaraladı

Giresun’da bir polis tartıştığı akrabasını tabancayla vurarak yaraladı.

18 Ağustos 2019 Pazar 23:29
Tartıştığı akrabasını tabancayla yaraladı

Giresun’da bir polis tartıştığı akrabasını tabancayla vurarak yaraladı.


Alınan bilgiye göre, Giresun’un Espiye ilçesinde meydana gelen olayda henüz belirlenemeyen bir nedenle Samsun Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru S.A. ile akrabası B.A. arasında tartışma çıktı. Nedeni henüz öğrenilemeyen tartışmanın büyümesi üzerine polis memuru S.A. silahıyla akrabası B.A.’ya ateş etti. B.A. (29)iki bacağından yaralanırken, polis memuru S.A. ise olay yerinden kaçtı. Yaralı B.A. Espiye Devlet Hastanesi2nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 23:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayıhan Osmanoğlu'ndan Osmanlı Hanedanı için "iade-i itibar" çağrısı!
    1. Kayıhan Osmanoğlu'ndan Osmanlı..
    2. Söke’de itfaiye yangından yangına koştu
    3. Tartıştığı akrabasını tabancayla..
    4. Suudi Arabistan’da benzin istasyonunda..
    5. Cincinnati Masters'ta şampiyon Keys
    6. Cezaevinden çıkar çıkmaz..
    7. Hatay’daki orman yangını kontrol..
    8. Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1..
    9. Düğün dönüşü kaza: 9 yaralı
    10. Vatandaşlardan Akit'e büyük destek:..
    11. Bursa’da feci kaza :1 ölü
    12. Maçın ardından
    13. Urla'daki orman yangını
    14. Darende’de Zengibar Karakucak Güreşleri
    15. GÜNCELLEME - Hatay'da orman yangını
    16. Söke-Kuşadası sınırındaki Ağaçlı’da..
    17. Afganistan'daki bombalı saldırı
    18. Dünya Gençler Güreş Şampiyonası sona..
    19. Pendik’teki bıçaklı kavga güvenlik..
    20. Hindistan'da felaket büyüyor: 350 ölü
    21. Muğla'daki orman yangınları devam..
    22. Bakan Soylu, Afganistan İçişleri Bakan..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kerem..
    24. Samsun’da kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    25. D-100 kara yolunda yoğunluk
    26. Millilerden Dünya Gençler Güreş..
    27. Tokat’taki kavgada 7 iş yeri, 3..
    28. UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
    29. Futbol: Süper Lig
    30. Pazaryeri’nde tarlada ağaçlar..
    Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”
    Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım