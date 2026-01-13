  • İSTANBUL
Tartışmalı tasarı geçiyor: Filistinliler için idamın yolu açılıyor

İsrail Meclisi’nde ilk oylamayı geçen yasa tasarısı, 7 Ekim 2023’teki saldırıya katıldığı iddia edilen Filistinlilerin idama varan cezalarla yargılanmasının önünü açıyor.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Simcha Rothman ile İsrail Evimiz Partisi Milletvekili Yulia Malinovsky tarafından sunulan yasa tasarısı, yargılanacak Filistinlilerin diplomatik müzakereler ve esir takası yoluyla serbest bırakılmalarını yasaklıyor.

Genel Kurulda yapılan ilk okumada yasa tasarısına 19 milletvekili lehte oy kullanırken, aleyhte oy çıkmadı.

İsrail Meclisinde yapılacak ikinci ve üçüncü okumaların ardından kabul edilmesi halinde 7 Ekim'deki saldırılara katılmakla suçlanan Filistinlilerin yargılanması için özel askeri mahkeme kurulacak.

Mahkemenin, Filistinlileri İsrail yasalarına göre cezası idam olan "soykırım işleme, devlet egemenliğinin ihlali, savaşa teşvik ve düşmana yardım" suçlamalardan yargılayabileceği belirtildi.

7 Ekim'e katılmakla suçlanan Filistinlilere idama varacak cezalar verilmesini savunan tasarı, delillerin karmaşıklığını ve "7 Ekim'de yaşanan vahşeti" öne sürerek askeri mahkemenin yürüteceği yargılamada "standart usul ve kurallarından" sapmasına da izin veriyor.

Ayrıca mahkemenin kovuşturma politikasını belirlemek üzere Başbakan liderliğinde Adalet, Savunma ve Dışişleri Bakanlarının da üyesi olacağı bir komite kurulacak.

İsrail, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'na katıldığı iddia edilen Filistinlilerin sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, Yedioth Ahronoth'un haberine göre bu sayı 300'ün üzerinde.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenlemişti.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ise 71 bin 391 Filistinli hayatını kaybetti, 171 bin 279 kişi yaralandı.

