Tartışmalara son noktayı koydu: Gelecek yıl Türkiye'deler

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Demir, F-35'lerin teslimatında sorun olmadığını gelecek yıl iki uçağın teslim edileceğini açıklarken, S-400'de ise sürecin devam ettiği o tarafta da masada her hangi bir engelin olmadığını ve takvimin 2019 olarak öngörüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin siparişlerini verdiği F-35 savaş uçağı ve S-400 savunma füzesine ilişkin takvimlerde bir sıkıntı olmadığını belirten Demir, yerlileştirme konusunda ise çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini aktardı.

'İstiklal ve istikbal mücadelesi'

Türkiye'nin savunma sanayisinde çok önemli projelere imza attığını ve atmaya da devam edeceğini dile getiren Prof. Dr. Demir, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya verdiği önem herkes biliyor. O yüzden bu kararlıkla birlikte Türkiye'nin yerli ve milli sistemlerden vazgeçmesi geçmesi söz konusu değil. Bunların artan oranlarda devam ettiriyor olacağız. Bu bizim istiklal ve istikbal mücadelemizde olmazsa olmazımızdır.'' diye konuştu.

F-35'ler gelecek yıl Türkiye'de

F-35 savaş uçaklarının teslimatına ilişkin de konuşan Prof. Dr. Demir, ''F-35 uçaklarından iki tanesi teslim alındı. Amerika'da eğitimlerimiz devam ediyor. Gelecek yıl iki uçağımızın Türkiye'ye geleceğini söyledik. Bu konuda şu anda ortada resmen bir engel yok.'' dedi.

S-400'le ilgili masada engel yok

Aynı şekilde S-400'le ilgili sürecin devam ettiğine de vurgu yapan Prof. Dr. Demir sözlerini şöyle sürdürdü;

''Teslimatını gelecek sene bekliyoruz. Sürecimizde bir aksama yok. Çeşitli ortamlarda şu an yapılan tartışmalar teknik anlamda bizi ilgilendirmiyor. Çünkü biz işin teknik yönüne bakıyoruz. Teslimat süreciyle ilgili bizim bulunduğumuz masalarda hiç bir engel ve tartışma yok.''

Hava savunması millileşiyor

Hava savunma sistemlerinin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi noktasında da çalışmaların olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Demir, ''Hava savunma katmanlı bir sistem. O yüzden tek bir silahla hava savunmanızı yapamıyorsunuz. Onun için çeşitli tehditlere karşı hava savunma sistemlerinizi geliştirmeniz lazım.'' dedi.

İHA'da yüzde 100'e yaklaşıldı

Askeri ekipmanlarda yerlilik oranının yüzde 65'lere çıktığını da belirten Prof. Dr. Demir, bu oranı daha da arttırmanın gayreti içerisinde olduklarını İHA'da ise bu oranın yüzde 100'e ulaştığınıifade etti.

Kaynak: Yeni Şafak