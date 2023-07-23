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Gündem Tartışmalara o da katıldı! İlker Başbuğ’dan CHP yorumu
Gündem

Tartışmalara o da katıldı! İlker Başbuğ’dan CHP yorumu

Yeniakit Publisher
2023-07-23 08:22:00 -

26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, katıldığı canlı yayında CHP'de yaşanan değişim tartışmalarına değindi. Başbuğ dikkat çeken ifadeler kullandı.

Seçimlerde alınan yenilginin ardından CHP'de değişim tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.

26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, CHP'de yaşanan değişim tartışmalarıyla ilgili soruya cevap verdi.

CHP'de lider değil bir güven sorunu olduğunu belirten Başbuğ şu ifadeleri kullandı;

Son seçimlerden sonra bir tespitim var. Ana muhalefet partisinin özellikle lider kadrosuyla ilgili olarak toplumla bir kopukluk olduğunu görüyorum. Bir güven konusunda sorunlar var. En kısa sürede bu toplumla olan kopukluk giderilmelidir.
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SADECE LİDER KADROYU DEĞİŞTİREREK SORUNU GİDEREMEZSİNİZ

Lider kadronun değişimini istemek demokratik bir hak. Siz sadece lider kadroyu değiştirerek toplumla aranızda olan güvensizliği gideremezsiniz. Yeni siyaset anlayışı ortaya koymanız lazım. Yeni bir siyaset anlayışını halkla beraber yapacaksınız. Bunu Ankara'daki binada yapamazsınız. Sokaktaki insanlarla yapacaksınız.

AK PARTİ BUNU BAŞARIYLA YAPIYOR

AK Parti bunu başarıyla yapıyor. AK Parti'nin bu konuda ne kadar başarılı olduğunu teşkilatlandığını biliyoruz. Lider önemsiz demiyorum, lider önemli. Bunu dersem yanlış olur.

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