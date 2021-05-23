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Dünya Tartışmalara neden olan gelişme! Bangladeş'ten ülkeden İsrail ile normalleşme kararı
Dünya

Tartışmalara neden olan gelişme! Bangladeş'ten ülkeden İsrail ile normalleşme kararı

Asya ülkesi Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan'ın ardından İsrail ile normalleşme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 17:38:00 -
Tartışmalara neden olan gelişme! Bangladeş'ten ülkeden İsrail ile normalleşme kararı

Bangladeş, İsrail ile normalleşme girişimleri kapsamında, İsrail'e yönelik seyahat yasağını kaldırmaya karar verdi.

Karar, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Asya ve Pasifik Bölgesi Genel Direktör Yardımcısı Gilad Cohen tarafından sosyal medya üzerinden açıklandı.

Cohen'in yaptığı açıklamada, Bangladeş'in İsrail'e seyahat yasağını kaldırdığı belirtilerek, Bangladeş yönetimine, ilişkileri daha da iyileştirme ve İsrail ile diplomatik ilişkileri tesis etme çağrısı yapıldı.

Daha önce Bangladeş pasaportlarında, pasaport belgesinin İsrail hariç dünyanın tüm ülkelerinde geçerli olduğuna dair bir kayıt bulunuyordu.

Bangladeş'in son dönemlerde İsrail ile ilişkilerini geliştirdiği göze çarpıyordu.

Son yıllarda Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas, Sudan gibi birçok ülke İsrail ile ilişkilerini normalleştirmişti.

Kaynak: Mepa News

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